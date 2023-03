Avez-vous dépensé vos économies sur un iPhone? Ça va, Apple vous prête jusqu’à 1 000 $ sans intérêt

Vous n’aurez plus à vous inquiéter autant si Apple vous escroque lors de l’achat de votre iPhone, car avec ‘Apple Pay Later’, ils vous prêteront alors jusqu’à 1 000 $ à rembourser en 6 versements confortables sans intérêt.

Inquiet de l’énorme dépense que représente l’achat de votre tout nouvel iPhone ?

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple grignote toute la tarte Android dans l’industrie du mobile, et que la majorité des utilisateurs misent sur les plus gros mobiles qui, au final, sont aussi les plus chers tant du catalogue Cupertino que d’Android. , comptant également sur le fait qu’Apple a des marges bénéficiaires impensables pour d’autres marques, s’affirmant de plus en plus comme l’option vedette de la réduction des primes.

Peut-être pour cette raison, parce qu’ils savent que lorsqu’un utilisateur recherche un produit haut de gamme, il y a de fortes chances qu’il veuille acheter un iPhone, le constructeur à la pomme cherche désormais à convaincre de plus en plus d’utilisateurs avec le nouveau Apple Payer plus tard », qui facilitera le financement nécessaire lors de l’achat d’un téléphone aussi cher.

C’est ce que nous ont dit nos confrères de Android Authority, qui ont fait état d’un service qui nous permettra d’emprunter de l’argent à Apple, d’acheter l’iPhone que nous voulons et de le restituer ensuite en diverses mensualités sans intérêt directement à ceux de Cupertino, sans financiers ni intermédiaires.

Apple veut attirer plus d’utilisateurs dans les griffes de sa plate-forme iOS, c’est pourquoi elle prêtera jusqu’à 1 000 dollars à toute personne qui achète ses produits via le service « Apple Pay Later ».

Comme vous le verrez, « Apple Pay Later » n’est disponible qu’aux États-Unis, du moins dans un premier temps, faisant d’Apple une sorte de prêteur qui accordera des facilités à ses clients, bien qu’avec des conditions qui, en réalité, ne soient pas si bonnes si nous les revoir plus en profondeur.

En fait, nous pouvons demander des prêts pour des montants allant de 50 $ à 1 000 $, mais la grande majorité du catalogue de produits Apple, avec les plus gros iPhones inclus, coûte beaucoup plus cher que les 1 000 euros que nous recevons. Tim Cook.

Ces prêts sont demandés à Apple Wallet et ne peuvent être utilisés que pour des achats en ligne et dans l’application Apple Pay, donc les utilisateurs d’Android n’y auront pas accès, ou du moins ils devront d’abord s’inscrire en tant qu’utilisateurs de l’écosystème Apple une fois reçus. les appareils.

L’opération s’apparente presque à une ligne de crédit, puisqu’une fois le service « Apple Pay Later » demandé, la firme de Cupertino effectuera une vérification de crédit et autorisera ou non l’opération, laissant à l’utilisateur le choix du mode de paiement. ‘Apple Pay Later’ sur vos prochains achats.

L’argent devra également être restitué assez rapidement, en quatre versements qui seront répartis sur six semaines sans intérêts ni frais supplémentaires. Et enfin une autre exigence, puisqu’iOS 16.4 ou iPadOS 16.4 seront nécessaires pour utiliser ‘Apple Pay Later’.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :