OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: a découvert tous les détails du nouveau mobile bon marché de l’entreprise

Le OnePlus Nord CE 3 Lite n’a plus de secrets : la firme chinoise dévoile son design et ses fonctionnalités quelques jours avant son lancement.

Voici à quoi ressemble le nouveau OnePlus Nord CE 3 Lite en vert citron

Alors qu’ils avaient déjà présenté leurs nouveaux fleurons pour 2023 à la société, les grands fabricants de smartphones se concentrent désormais sur le lancement de leurs mobiles milieu de gamme et entrée de gamme sur le marché, ce que Samsung a déjà fait en annonçant, il y a quelques semaines, le nouveau Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G.

Mais en plus de Samsung, une autre des entreprises qui prépare l’arrivée de nouveaux smartphones milieu de gamme sur le marché est OnePlus, puisque la firme chinoise vient de publier le site officiel du lancement du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, qui dévoile à la fois le design et les spécificités du nouveau terminal pas cher de la marque.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, toutes les infos

Comme détaillé par OnePlus lui-même, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G aura un grand écran de 6,72 pouces, contre 6,59 pouces de son prédécesseur, le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, qui a un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Le moteur choisi pour déplacer ce nouveau terminal abordable n’est autre que le Qualcomm Snapdragon 695, un processeur à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G que la génération précédente a déjà montés et qui est accompagné de 8 Go de RAM, qui peut être doublé grâce à la fonction RAM virtuelle d’OxygenOS et 128 Go de stockage interne.

Dans la section photographique, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G s’engage sur un triple module de caméra arrière où le principal protagoniste sera un capteur principal de 108 mégapixels avec zoom optique 3x. Cette caméra principale sera accompagnée de deux capteurs secondaires, dont les caractéristiques n’ont pas encore été dévoilées.

Un autre des points forts du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sera son autonomie, puisqu’il disposera d’une énorme batterie de 5000 mAh avec une charge ultra-rapide SUPERVOOC 67W, grâce à laquelle vous pourrez le recharger complètement en seulement une heure.

En ce qui concerne le logiciel, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G arrivera avec Android 13 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de OnePlus, OxygenOS 13.1.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G : disponibilité et prix

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sera officiellement présenté le 4 avril avec les nouveaux écouteurs sans fil bon marché de la firme, les OnePlus Nord Buds 2 et sera disponible en deux couleurs : Chromatic Grey (gris foncé) et Pastel Lime (vert citron). ).

OnePlus n’a pas encore révélé le prix de départ du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, mais si l’on regarde le lancement du modèle précédent, il sera très probablement mis en vente pour un montant qui oscillerait entre 300 et 350 euros.

