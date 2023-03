Date de sortie de GTA 6, prétendues fuites de carte et plus

GTA V chante le monde du jeu depuis 10 ans, et sa gueule de bois s’aggrave. Maintenant, les fans attendent la date de sortie de GTA 6. Compte tenu du succès, la prochaine version de GTA devrait être encore plus fascinante. Au cours des 10 dernières années, Rockstar Games a sorti deux versions de console.

La nouvelle version sera sûrement plus divertissante car nous attendons de voler des voitures, de faire des braquages ​​et de faire d’autres activités criminelles dans la prochaine version. Ce blog mettra en lumière quelques points clés concernant la prochaine version de GTA 6.

Date de sortie de GTA 6 : Quand GTA 6 sort-il ?

Rockstar Games n’a pas annoncé publiquement la date de sortie de GTA 6, mais il y a un indice que ce jeu est en développement depuis près de trois à quatre ans. Malheureusement, le jeu en est encore aux premiers stades de développement car il lui manque certains éléments essentiels. Compte tenu des versions précédentes, nous pouvons nous attendre à la date de sortie de GTA 6 quelque part l’année prochaine.

Il y a plus de chances que le jeu sorte pendant la saison des fêtes de l’année prochaine. Cependant, les experts de l’industrie pensent que Rockstar Games pourrait le reporter jusqu’en 2026. Pour l’instant, nous n’avons aucune date officielle disponible.

Pourquoi GTA 6 prend-il trop de temps ?

GTA 5 est là depuis 10 ans, et depuis lors, il n’y a eu aucune annonce officielle concernant le développement du jeu ou sa date de sortie. GTA 5 était le plus gros jeu de la société à ce jour, et il reste sûr lors des récentes tentatives de piratage.

Pendant ce temps, GTA Online est une autre sensation de Rockstar Games qui atteint les plus hauts niveaux de succès. La version en ligne reçoit généralement plus de mises à jour que la version standard. Donc. C’est plus sécurisé. GTA 6 a un angle plus large à couvrir ; par conséquent, il faut plus de temps pour achever le développement des éléments.

Hype des médias sociaux à propos des éventuelles fuites de cartes GTA :

Internet est maintenant en effervescence avec les dernières fuites de carte étendues de Vice City. Cependant, la société n’a pas officiellement confirmé l’emplacement de la suite de Grand Theft Auto. Certaines rumeurs disent que l’emplacement sera Vice City, basé en Floride, et ses environs.

Les images et les fuites sur les réseaux sociaux ont donné un aperçu du contenu du jeu. Il y a eu beaucoup de discussions sur la carte et les séquences de jeu réelles sur Reddit.

