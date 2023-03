Les autorités indiennes recherchaient un fugitif. Pour le capter, ils ont laissé 27 millions de personnes sans internet

Pour appréhender le séparatiste sikh Amritpal Singh Sandhu, les autorités indiennes ont ordonné la fermeture d’internet et le blocage de plus de 120 comptes Twitter.

La capture du séparatiste indien Amritpal Singh Sandhu a laissé des millions de personnes dans le pays asiatique sans Internet sur leurs mobiles

Internet est devenu un élément indispensable dans nos vies, puisque grâce à lui, nous pouvons contacter nos amis et notre famille via des clients de messagerie tels que WhatsApp ou Telegram, recevoir et envoyer des e-mails, trouver un endroit où aller et payer directement avec notre mobile grâce aux plateformes tels que Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay.

Pour cette raison, manquer de connexion Internet sur notre mobile peut être un véritable drame et c’est exactement ce qui s’est passé en Inde, où les autorités du pays ont laissé 27 millions de personnes sans Internet pendant quelques jours pour retrouver un fugitif de la justice.

Une chasse à l’homme en Inde laisse des millions de personnes sans Internet mobile

Comme on peut le lire dans le média britannique Wired, récemment, les autorités indiennes ont ordonné le blocage des communications mobiles et la fermeture de plus de 120 comptes Twitter pour capturer le séparatiste sikh Amritpal Singh Sandhu.

Cela a fait qu’un total de 27 millions de personnes dans ce pays d’Asie du Sud-Est se sont retrouvées sans Internet sur leur mobile pendant plusieurs jours, entre le 18 et le 21 mars, bien que dans certains districts, le blocus ait duré jusqu’à une semaine.

Ainsi, pendant ces quatre premiers jours, les smartphones ne pouvaient être utilisés que pour passer des appels et recevoir et envoyer des SMs, les trois jours suivants, le blocus a été limité à six districts et finalement il a été réduit à seulement deux districts.

Este bloqueo se produjo al mediodía del 18 de marzo de 2023, después de que ese mismo día por la mañana se emitiera un video en directo a través de Facebook en el cual se veía a Sandhu sentado en un coche atravesando grandes campos agrícolas mientras lo perseguía la police.

Il convient de noter que le gouvernement indien n’a pas bloqué les services Internet fixes dans les foyers et les entreprises, mais dans la région asiatique, la grande majorité des utilisateurs de la classe ouvrière n’ont que des téléphones portables, car ils n’ont pas Internet à la maison.

Mais ce n’est pas la seule décision prise par le gouvernement indien pour capturer Amritpal Singh Sandhu, car ils ont également bloqué au moins 120 comptes Twitter vérifiés depuis le 19 mars, y compris ceux des journalistes indépendants Sandeep Singh et Gagandeep. , l’auteur Peter Friedrich et le poète Rupi Kaur. Ces blocages se sont poursuivis et, en fait, le 28 mars, les autorités indiennes ont bloqué le compte BC News Punjabi.

Selon le gouvernement indien, dirigé par le parti Aam Aadmi, ces mesures extrêmes ont été prises pour empêcher la diffusion de fausses informations à un moment sensible, car le mouvement sikh dirigé par Sandhu compte un grand nombre de partisans à l’étranger, notamment au Royaume-Uni et Canada.

