Android 14 apportera toutes ces améliorations à votre mobile Xiaomi dans quelques mois

Alors que MIUI 14, la couche de personnalisation de Xiaomi basée sur Android 13, poursuit son déploiement sur la gamme de téléphones et de tablettes de l’entreprise, Google met tout en œuvre pour développer la prochaine version de son système d’exploitation, Android 14. .

Il y a quelques semaines à peine, le géant de la technologie a annoncé la date de présentation du nouvel Android 14, et cette semaine, nous avons trouvé quelques changements dans ses premières versions pour les développeurs. Maintenant, il semble que d’autres changements arrivent dans la conception du système d’exploitation qui atteindrait votre mobile Xiaomi après l’été.

Partager quoi que ce soit ne sera plus un problème

A chaque nouvelle génération d’Android, votre mobile Xiaomi subit de nombreux changements dans sa conception, qui sont encore accentués avec l’intégration de MIUI au-dessus du système d’exploitation. Malgré cela, la vérité est que nous n’avons pas vu de grand changement dans Android 13 avec MIUI 14, mais cela est sur le point de changer.

Comme vous avez pu le voir sur le blog Esper, Google travaille dur sur la conception du nouvel Android 14, et cette fois-ci, ils se concentrent sur la fonction de partage de fichiers, qui serait complètement renouvelée à partir de l’été, lorsque le nouveau devrait sortir la première version publique du nouvel Android.

Selon les développeurs, Android 14 équiperait une application exclusive de partage de fichiers, ce qui permettrait à chaque constructeur de concevoir cette fonction en fonction de sa couche de personnalisation. Ainsi, MIUI 15 aurait une application de partage unique sur votre mobile Xiaomi.

De plus, cela changera également la façon dont nous voyons les images que nous allons partager, qui auraient des tailles différentes et pourraient glisser d’un côté à l’autre. Bien sûr, ici, nous devrons attendre de voir comment MIUI l’intègre, car il pourrait s’agir d’un système totalement différent.

Enfin, et de la même manière que ce que nous pouvons faire actuellement dans WhatsApp, vous pouvez également ajouter un texte aux images lorsque nous allons les envoyer via l’onglet/application de partage dans Android 14, ce qui ajoute une touche plus douce au expérience Android globale.

Comme nous le disons, nous devrons attendre de voir comment Xiaomi intègre tous ces changements possibles dans la conception d’Android 14 dans la prochaine génération de la couche de personnalisation de l’entreprise, MIUI 15, dont la date de sortie est prévue pour la fin de ce 2023, environ . .

Source et image | attendez

