Ces deux Samsung Galaxy Tab de milieu de gamme sont mis à jour vers One UI 5.1 avec Android 13

La mise à jour de One UI 5.1 arrive sur la variante internationale de la Galaxy Tab S7 FE 5G et de la Galaxy Tab A8 sud-coréenne (2022) avec les versions de firmware T736BXXU2CWC5 et X200XXU2CWC1, respectivement.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est l’une des deux tablettes de la firme coréenne à recevoir One UI 5.1

En plus de mettre à jour la grande majorité des terminaux de son catalogue avec la dernière version de sa couche de personnalisation pour Android, One UI 5.1, basée sur Android 13, Samsung déploie également ce nouveau logiciel sur ses meilleures tablettes, aussi bien les plus actuelles que les ceux Ils sont sur le marché depuis un certain temps.

Ainsi, après avoir lancé cette mise à jour il y a une semaine sur la Galaxy Tab S7 Lite, voilà que le géant coréen s’est lancé dans la mise à jour de deux autres tablettes milieu de gamme, la Samsung Galaxy Tab S7 FE et la Galaxy Tab A8 (2022), avec Android 13 et One UI. 5.1.

Les Samsung Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A8 (2022) reçoivent One UI 5.1 avec Android 13

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.1 dans la version internationale du Galaxy Tab S7 FE 5G et dans le Galaxy Tab A8 (2022) de Corée du Sud.

Ainsi, cette nouvelle mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G avec la version du firmware T736BXXU2CWC5, elle a une taille de 1,2 Go et inclut le correctif de sécurité de février 2023 qui corrige un total de 54 vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, dont 48 ont été corrigé par Google et les 6 autres par Samsung.

De son côté, le Samsung Galaxy Tab A8 (2022) reçoit cette mise à jour logicielle avec le numéro de compilation X200XXU2CWC1, qui a un correctif de sécurité un peu plus ancien, plus précisément celui correspondant au mois de janvier 2023. Ce correctif de sécurité corrige plus de 50 correctifs de sécurité problèmes, corrige quelques bugs d’interface généraux et améliore les performances de la tablette.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel apporte aux Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G et Galaxy Tab A8 (2022) toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner les suivantes :

Recherche améliorée dans les applications Appareil photo et Galerie, y compris un bouton d’effets, une recherche plus puissante, une remasterisation d’image améliorée, un album de famille partagé et une section d’informations remaniée pour les photos et les vidéos

Multitâche actualisé avec un nouveau mode d’écran partagé plus facile et une vue contextuelle, ainsi qu’un meilleur écran partagé dans Samsung DeX

De nouvelles fonctionnalités pour les modes et les routines, y compris des fonds d’écran basés sur le mode actuel et plus d’actions pour les routines

Une meilleure application météo

Une expérience améliorée avec le navigateur Web natif de Samsung

Un nouveau widget de batterie

Si vous avez l’un de ces deux Galaxy Tabs dans les régions indiquées, vous pouvez appliquer cette mise à jour en accédant à la section Mise à jour logicielle, que vous trouverez dans les paramètres de la tablette, et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

