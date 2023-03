WhatsApp se prépare à une révolution : 6 nouvelles importantes qui arriveront très bientôt

Les utilisateurs de WhatsApp ont de la chance. L’application de messagerie instantanée est sur le point d’être mise à jour pour introduire de bonnes nouvelles.

WhatsApp va introduire plusieurs nouvelles intéressantes avec ses prochaines mises à jour

WhatsApp continue de s’améliorer avec de nouvelles fonctionnalités qui promettent d’offrir une expérience de plus en plus complète avec l’application de messagerie. De temps en temps, nous devons parler des mises à jour de l’application, qui introduisent des changements et des nouvelles importants. Aujourd’hui, nous savons que, dans un délai très court, nous assisterons à l’arrivée de plusieurs fonctionnalités très attendues dans l’application.

Grâce aux derniers indices découverts à travers les différentes versions de l’application, nous avons pu compiler les meilleures nouvelles et fonctions qui arriveront bientôt sur WhatsApp. Et, dans ce cas, nous parlons de changements révolutionnaires qui, dans certains cas, changeront complètement la façon dont vous utilisez l’application.

Éditeur d’images amélioré

L’une des premières nouveautés que les utilisateurs de WhatsApp trouveront dans l’application consiste en un éditeur d’images bien amélioré par rapport à celui qui existe aujourd’hui.

Lors de l’édition d’une image avant de l’envoyer, de nouveaux outils seront proposés pour personnaliser le texte, notamment de nouveaux types de polices, la possibilité de changer la couleur de fond ou encore l’alignement du texte.

Cette nouveauté est déjà disponible pour certains utilisateurs adhérant au programme bêta de WhatsApp, et atteindra bientôt le reste du monde.

Nouvelles options dans les messages temporaires

Actuellement, WhatsApp donne la possibilité d’activer la fonction de messages qui disparaissent automatiquement et d’établir une certaine durée, en pouvant choisir entre 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Bientôt, plus d’options seront disponibles.

Comme révélé dans WABetaInfo, WhatsApp prévoit d’ajouter jusqu’à quinze nouvelles options, de sorte qu’il sera possible d’activer des messages temporaires pendant plusieurs heures, jours ou jusqu’à un an.

modification des messages

Probablement la nouveauté la plus attendue et la plus révolutionnaire de toutes celles qui vont arriver sur WhatsApp : l’option d’éditer les messages déjà envoyés arrivera très bientôt sur la plateforme de messagerie la plus utilisée au monde, et en fait c’est déjà possible pour voir comment cela fonctionne à travers la version bêta de WhatsApp pour iOS.

WhatsApp n’a pas statué sur ce changement, mais c’est un fait qu’il est en route, et vous n’aurez probablement pas à attendre trop longtemps pour le tester.

Bulletins d’information

Un autre changement en cours concerne l’arrivée des newsletters. Cette nouvelle rubrique, indépendante des communautés, viendra offrir aux créateurs de contenus une nouvelle manière de toucher directement leurs followers, en leur donnant la possibilité de publier des messages qui seront adressés à tous ceux qui s’inscriront à leur newsletter.

messages vidéo

Plusieurs années se sont écoulées depuis que Telegram a introduit les messages vidéo, une nouvelle façon d’envoyer de courts clips vidéo.

Maintenant, WhatsApp semble travailler sur une fonction très similaire, qui servira d’alternative aux messages audio dans les cas où vous souhaitez ajouter du contenu visuel. Selon WABetaInfo, les messages vidéo WhatsApp peuvent avoir une durée maximale de 60 secondes et seront disponibles avec une future mise à jour de l’application.

messages épinglés

Une autre fonctionnalité sur le chemin de WhatsApp est la possibilité d’épingler les messages en haut des conversations, ce qui les rend plus rapides et plus faciles d’accès. A ce jour, l’interface de cette fonction a déjà été vue dans les dernières versions de la version bêta de WhatsApp.

Ce ne sont là que quelques-unes des meilleures nouvelles qui arrivent bientôt sur WhatsApp. Parallèlement à eux, la société développe de nombreuses autres fonctions qui seront publiées au fur et à mesure des mises à jour de l’application.

