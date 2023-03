Bill Gates révèle le grand défaut de son plus grand rival : Steve Jobs

Bill Gates a parlé avec le plus grand respect du plus grand rival qu’il ait jamais eu

Les deux légendes de l’informatique étaient très en désaccord l’une avec l’autre

La vie de Steve Jobs et de Bill Gates est dans de nombreux cas complètement parallèle. Cependant, ils ont deux personnalités totalement différentes. Alors que Jobs avait cette aura visionnaire que lui avaient donnée ses années dans le mouvement hippie, Gates avait un look radicalement différent du fondateur d’Apple. Les deux ont été de vrais génies, ce qui les a amenés à se détester tout au long de leur participation à la compétition. En fait, cela n’a pas empêché Gates d’avoir un iPhone avant de passer à Android. Maintenant, il a révélé l’un des principaux défauts de son rival dans une interview.

« Je n’étais pas parfait » : la plus grosse erreur de Steve Jobs

La rivalité classique entre les deux est bien connue. Bill Gates a dirigé Microsoft à son apogée, ce que Steve Jobs a également fait avec Apple en même temps. De plus, les deux sont issus de la même entreprise et ont eu de grandes frictions dans le passé. A cette époque, l’informatique était la jungle, et les jeunes développeurs étaient prêts à tout pour réussir. Au fil du temps, cette rivalité s’est transformée en respect et en admiration.

Cependant, dans une interview accordée par Gates à Anant Goenka, directeur exécutif du « L’express indien« La position du génie de Microsoft vis-à-vis de Steve Jobs est devenue claire. Bien qu’une grande partie de son discours ait servi à faire l’éloge de son plus grand rival, il y avait une chose qui rendait laid le comportement du dirigeant d’Apple. Cela avait à voir avec le traitement ses employés ont reçu à Cupertino :

J’ai beaucoup appris de Steve, nous étions très différents, nous ne nous ressemblions jamais du tout, mais son sens du design, du marketing, Steve était une personne incroyable. Je travaillais beaucoup. Il avait l’habitude de surmener ses employés donc il n’était pas parfait, mais il était incroyable.

De cette façon, il devient clair quel était le trait qui ne correspondait pas tout à fait à Bill Gates à propos de Steve Jobs. Dans son développement du discours, il a également montré son admiration pour lui. Cependant, dans le passé, il y a eu des croisements vraiment difficiles. En fin de compte, ils étaient deux personnalités très différentes, ce qui se voit même dans la façon dont ils s’habillent tous les deux, puisque Jobs portait toujours les mêmes vêtements.

Les autres clashs entre Gates et Jobs

Selon La Información, lors du lancement de la première version de Windows, Jobs les a accusés de plagiat complet de ce que Mac offrait, ce qui, selon Gates, faisait partie d’une notable « distorsion de la réalité ». L’échange d’accusations s’est intensifié de plus en plus jusqu’à ce que le génie de Microsoft assure à son biographe que Jobs était une « personne rare et un être humain défectueux ». Bien sûr, Jobs n’était pas en reste puisqu’il le considérait comme « raide », « sans imagination » et qu' »il n’avait jamais rien inventé ». A cela il faut ajouter le fait qu’il souhaitait avoir consommé de l’acide dans sa jeunesse pour s’ouvrir l’esprit.

Cependant, les deux ont finalement enterré la hache de guerre. Avant la mort de Jobs, il y avait déjà assez de compliments, Jobs a fini par admettre que Gates « avait un bon sens de l’humour », tandis que celui de Microsoft assurait qu’il l’admirait.

Ils étaient tous les deux toujours très bons dans leurs réponses. Ce qui a toujours été loué chez Jobs, c’est précisément cette clarté et cette vivacité lorsqu’il s’agit de répondre, comme cette fois où il a signé un autographe au début de sa carrière.



