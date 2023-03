Ce Redmi Note vient de sortir et bat déjà tous les records : c’est le mobile le plus vendu de sa catégorie

Il semble que le nouveau Redmi Note 12 Turbo fasse sensation sur le marché chinois. Comme vous le savez, cet appareil a été présenté il y a quelques jours à peine, révélant le magnifique rapport qualité-prix qu’il cache au niveau général, et il semble que les sentiments que l’on avait à son sujet se confirment : c’est déjà le best-seller mobile dans la gamme de 270 à 400 euros pour changer.

En fait, comme Xiaomi lui-même l’a publié, dans ses cinq premières minutes de vente, ce terminal avait déjà battu le record de l’appareil le plus vendu au cours de cette période établi en 2019, on peut donc dire qu’il est devenu l’un des équipes les plus populaires cette année et a été un énorme succès pour la firme asiatique.

À ce prix, il n’a pas de rival, et cela s’est traduit par un succès retentissant

Il est vrai que le nombre exact de ventes réalisées par Xiaomi au cours de cette période n’a pas été divulgué, mais ce doit être une folie totale. Il faut tenir compte du fait que ces données proviennent des principaux stores d’électronique en Chine car, comme vous le savez déjà, ce terminal n’est vendu que sur ce marché, de sorte que le nombre total d’unités pourrait augmenter une fois qu’il sera lancé à l’échelle mondiale.

En fait, tout semble indiquer que cet appareil finira par devenir le supposé POCO F5 dans sa variante Global, mais c’est quelque chose qui ne peut pas encore être confirmé à 100%. Si tel était le cas, nous pourrions profiter de spécifications très élevées compte tenu de son prix puisque, entre autres, il s’agit du premier téléphone au monde à pouvoir profiter du nouveau Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

En Chine, ce smartphone démarre à partir d’un prix d’environ 270 euros à changer et peut atteindre un maximum d’environ 400 euros à changer, des chiffres qui augmenteront probablement une fois arrivés en Europe. Malgré cela, les espoirs des utilisateurs sont placés sur nous pour pouvoir en profiter à un prix très compétitif, bien que seul le temps puisse nous donner raison une fois qu’il arrivera officiellement.

Via | gizmochina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :