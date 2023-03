Selon un rapport, les ventes de téléphones pliables continueront d’augmenter jusqu’en 2027

Un récent rapport d’IDC prévoit que plus de 48 millions de smartphones pliables seront vendus d’ici 2027, faisant passer sa part de marché de 1,5 % actuellement à 3,5 % en quatre ans.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 est l’un des terminaux pliables les plus vendus aujourd’hui

Ce qui semblait être une mode passagère s’est transformé en un nouveau segment du marché des smartphones, car les smartphones pliables prennent de plus en plus d’importance dans l’industrie. Plusieurs preuves en sont les bons chiffres de vente des Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 et le fait que davantage de fabricants sont incités à lancer leurs propres terminaux pliables comme OPPO l’a fait récemment avec ses Find N2 et Find N2 Flip, dont nous ont pu analyser récemment.

Eh bien, tout semble indiquer que les téléphones portables pliables continueront de gagner en popularité dans les années à venir, puisqu’une récente étude d’IDC, la société d’analyse de marché, révèle que les ventes de smartphones pliables vont tripler en l’an 2027.

Plus de 48 millions d’unités de bornes pliantes seront vendues d’ici 2027, selon IDC

Cette étude réalisée par IDC affirme que les ventes de smartphones pliables continueront d’augmenter dans les années à venir, atteignant leur apogée en l’an 2027, date à laquelle, selon cette estimation, 48,1 millions d’unités de mobiles pliables seront vendues, ce qui représente une part de marché de 3,5 %.

Cela indique que dans quatre ans les ventes de terminaux pliables vont tripler, puisque nous passerons de 14,2 millions d’unités vendues en 2022 à 48,1 millions d’unités qui seront vendues en 2027. Évidemment, cela signifiera une augmentation de la part de marché de ces terminaux. de 1,5 % actuellement à 3,5 % en 2027.

De même, cette étude affirme également que le taux de croissance annuel composé des téléphones mobiles pliables (TCAC) pour la période 2022-2027 sera de 27,6 % contre 2,1 % pour les terminaux non pliables, ce qui indique que d’ici quatre ans, il y aura plus d’appareils pliables. que les smartphones traditionnels.

Si l’on se concentre sur l’année en cours, cette étude de l’ICD prévoit qu’en 2023, 21,4 millions d’unités de téléphones portables pliables seront vendues, soit 50 % de plus que l’année précédente.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :