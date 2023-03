Changement historique sur le marché mondial du mobile : Apple vient de dépasser Samsung

Il avait été prévenu et le « sorpasso » ne s’est pas fait attendre : aux mois de janvier et février 2023, Apple est déjà le constructeur le plus populaire au monde en termes de parts de marché.

Si l’on regarde les résultats, il semble que dans l’industrie mobile, seul Apple puisse sourire en ces temps.

On prévenait depuis des mois que l’industrie du mobile chutait fortement à des chiffres jamais vus depuis la naissance d’iOS et d’Android, pratiquement, même s’il est effectivement vrai que le contexte mondial n’aide pas à analyser à 100% objectivement toutes les données que les experts sont nous atteignant au cours des derniers trimestres, les rapports Atlas VPN et GlobalStats confirmant la surprise d’Apple au moins au cours des mois de janvier et février 2023.

Évidemment, c’est un changement historique mais pas pour cette raison inattendu, et c’est qu’Apple mangeait tout le gâteau Android depuis longtemps, du moins dans les mobiles haut de gamme, étant le seul fabricant à avoir échappé à la récession du mobile l’industrie avec Samsung cédant légèrement, lentement mais sans arrêter sa chute.

Le graphique que nous a présenté Altas VPN continue d’illustrer cette tendance, dont nous ne savons pas si elle sera temporaire ou confirmera Apple comme le fabricant le plus populaire de l’industrie dans les mois à venir, même si d’après ce qu’on nous a dit, les données des prédictions de Statista ont déjà été utilisées pour maintenir un peu cette danse entre ceux de Cupertino et les Sud-Coréens dans les exercices suivants :

Comme vous l’avez vu, Samsung et Apple ont été proches ces derniers mois en termes de parts de marché, avec un lien technique d’octobre 2022 qui anticipait ce qui se passerait, puisque novembre et décembre ont maintenu Samsung à la première place en prélude au sorpasso qui a survenu en 2023.

Déjà en janvier, Apple a atteint une part de 27,6 % contre les 27,09 % signés par Samsung, réduisant la distance en février avec celles de Cupertino tombant à 27,1 % et Samsung conservant la part de 26,75 %.

Le marché du mobile chute fortement, et dans ce fleuve troublé, il semble que seul Apple réussisse à gagner, battant Samsung et se classant premier sur le marché jusqu’à présent en 2023.

Pour le reste, il semblerait qu’OPPO gagne du terrain tandis que Xiaomi et Huawei restent stables, même si la baisse globale et le contexte faussent un peu l’analyse, comme nous l’évoquions au début, puisque les ventes d’Android sont majoritairement engraissées par les gammes abordables, ce qui sont ceux qui ont le plus chuté.

Ce qui semble se confirmer, c’est que la tendance du coupé le plus premium est qu’Apple gagne du terrain sans que les options haut de gamme du catalogue Android ne parviennent à convaincre les utilisateurs, qui basculent de plus en plus vers l’Apple. plate-forme en un nombre plus élevé.

Il faudra être attentif aux mois à venir, car au fur et à mesure que les marchés se stabilisent, l’Inde et les pays émergents vont sûrement repartir à la hausse et avec eux les mobiles les plus abordables et Android par extension.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :