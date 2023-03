Il n’y a qu’une seule saga mobile capable de rivaliser avec l’iPhone et oui, c’est de Xiaomi

La famille Redmi Note de Xiaomi est l’une des séries les plus vendues de tous les temps, avec plus de 320 millions d’unités expédiées dans le monde.

La série Redmi Note 12, la dernière de la famille mobile la plus populaire de tout le catalogue Xiaomi

Avec plus de 320 millions d’unités expédiées dans le monde, la famille d’appareils Redmi Note est de loin le meilleur vendeur de tout le catalogue mobile Xiaomi. Et pas seulement ça. La série, qui a été récemment renouvelée avec les nouveaux membres de la famille Redmi Note 12, possède l’un des mobiles les plus vendus au monde tout au long de l’année 2022, rivalisant face à face avec des mobiles aussi populaires que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Max.

Avec près de dix ans d’existence, la série de terminaux Redmi Note est l’une des plus emblématiques de l’histoire du marché des smartphones et est devenue un élément fondamental de la progression de Xiaomi en tant qu’entreprise mondiale. Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise ait choisi d’offrir un nombre croissant d’options au sein de cette série, avec des appareils bon marché comme le Redmi Note 12, et des appareils beaucoup plus extrêmes comme le récent Redmi Note 12 Turbo.

Parmi tous les modèles récents qui composent la série Redmi Note, il y en a un qui a réussi à être particulièrement populaire sur le marché. Selon les dernières données de Canalys, le Redmi Note 11 a réussi à figurer parmi les 10 mobiles les plus vendus de l’année dernière 2022 sur toute la planète, avec environ 18 millions d’unités vendues. Des chiffres qui le placent en huitième position du classement, au-dessus de l’iPhone 14 Pro d’Apple.

Redmi Note 11

Étonnamment, malgré les chiffres impressionnants atteints par la famille Redmi Note ces dernières années, les ventes mobiles de cette série ne sont pas au mieux. En 2021, la famille Redmi Note a vendu plus de 40 millions d’unités en 2022, alors qu’au cours des trois derniers mois, « seulement » 20 millions ont été vendus. De plus, l’entreprise n’a pu placer aucun des modèles de cette famille dans le top 10 des smartphones les plus vendus de 2022 en Chine, l’un des marchés les plus importants pour la marque.

