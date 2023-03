BYOD : 3 façons dont Apple vous protège lorsque vous apportez votre propre appareil

Un environnement de travail Apportez votre propre appareil est exactement ce à quoi cela ressemble – vous utilisez votre iPhone, iPad ou MacBook pour vous attaquer également à toutes les responsabilités professionnelles que vous pourriez avoir. Qu’il s’agisse de répondre à des e-mails, de suivre votre équipe par messagerie ou d’utiliser des applications spécifiques au travail, avec le BYOD, vous n’êtes pas limité à effectuer des tâches professionnelles uniquement au bureau ou via votre appareil de travail.

Cependant, il est compréhensible que vous puissiez avoir des réserves en matière de sécurité et de confidentialité lorsque vous utilisez un flux de travail Apportez votre propre appareil dans un environnement professionnel. Bien qu’Apple ait conçu ses appareils avec une base de sécurité élevée, un environnement de travail peut souvent exiger des normes encore plus strictes – celles que les appareils configurés pour un usage personnel peuvent ne pas respecter. De même, nos appareils Apple stockent certaines de nos informations privées les plus importantes. Il est logique que vous souhaitiez que vos données professionnelles et personnelles soient séparées et sécurisées lors de l’utilisation du BYOD.

Heureusement, il existe une solution simple. Lorsque votre entreprise utilise un MDM spécifique à Apple tel que Mosyle pour gérer ses appareils Apple, elle peut également utiliser une méthode native et exclusive à la plate-forme Apple, la fonction Bring Your Own Device appelée User Enrollment. Cette méthode BYOD permet aux employés d’inscrire leurs appareils Apple personnels dans la solution MDM Apple de l’entreprise pour gérer certains aspects de l’appareil afin de le rendre compatible tout en gardant une séparation claire entre les données personnelles et professionnelles de l’appareil et en augmentant la sécurité globale. de l’appareil.

Et voici la meilleure chose : la solution BYOD native et exclusive d’Apple appelée User Enrollment est présente et prête à être utilisée dans tous les appareils iPhone et iPad exécutant iOS 13 ou une version ultérieure. Il y a donc de fortes chances que votre appareil soit déjà prêt pour l’inscription des utilisateurs et que vous ne le sachiez même pas.

Vous n’êtes pas encore sûr de vouloir apporter votre propre appareil au travail ? Voici trois façons spécifiques dont le processus d’inscription des utilisateurs BYOD natifs d’Apple protège votre appareil personnel pour une utilisation professionnelle lorsque votre entreprise utilise l’inscription des utilisateurs :

1. Séparation et cryptage des données de travail

L’une des premières préoccupations que vous pourriez avoir lorsque vous vous engagez dans un scénario Apportez votre propre appareil est la séparation exacte de vos données professionnelles de toutes les autres données personnelles que vous avez sur votre appareil Apple. C’est une préoccupation valable, car mélanger votre travail et vos données personnelles pourrait présenter des risques de sécurité. Heureusement, Apple vous a couvert à cet égard.

Lorsque votre appareil personnel est géré via un MDM spécifique à Apple utilisant la méthode BYOD, un volume entièrement séparé est créé sur votre appareil. Ce volume est entièrement crypté et séparé du reste de l’appareil, et c’est là que résident toutes vos données professionnelles, y compris les applications tierces gérées, les documents iCloud Drive et les notes liées au travail. Ce volume crypté sépare non seulement toutes vos données personnelles de vos données professionnelles, mais assure également la sécurité de ces données professionnelles.

De plus, les données professionnelles stockées sur ce volume chiffré peuvent être effacées à distance par l’équipe informatique de votre entreprise en cas de besoin, sans avoir à effacer votre appareil ni à supprimer aucune de vos données. Cela ne supprimera que tout ce qui est installé sur ce volume séparé. Cela inclut les applications professionnelles gérées, votre trousseau professionnel et toutes les autres données professionnelles gérées par votre entreprise. Cela indique que si vous utilisez le BYOD et que vous changez d’emploi, tout ce que vous avez à faire est de supprimer votre compte professionnel sur votre iPhone (ou votre employeur peut le faire à distance) et toutes les données professionnelles ont disparu, prêtes pour ce processus recommence une fois que vous avez commencé avec votre nouvel employeur.

2. Accès contrôlé

Lorsque vous utilisez le BYOD, il est important que vous vous sentiez à l’aise en sachant que votre entreprise ne dispose que de certaines capacités de gestion de votre appareil Apple personnel. Apple a veillé à ce que votre administrateur système ne puisse gérer que les comptes, les paramètres et les informations créés via votre organisation. Dans cet esprit, voici une liste de ce que votre équipe informatique peut faire :

Configurer les comptes créés par le travail

Accéder à l’inventaire des applications professionnelles

Supprimer uniquement les données gérées par le travail

Installer et configurer des applications professionnelles

Exiger un mot de passe

Appliquer des restrictions limitées

Configurer le VPN par application

En raison du volume crypté séparé, votre entreprise n’a aucun accès aux informations personnelles, aux données d’utilisation ou à toute autre chose sur le disque dur principal de l’appareil ou créées avec votre identifiant Apple personnel. Au-delà de cela, votre entreprise ne peut jamais accéder à l’emplacement de l’appareil, voir les applications personnelles ou effacer à distance l’ensemble de l’appareil, entre autres choses. Tout cela vous permet d’être assuré que votre appareil Apple personnel est toujours le vôtre, même lorsqu’il est utilisé au travail.

3. Configuration à distance automatisée

En plus des fonctionnalités de sécurité spécifiques au BYOD d’Apple, l’inscription de votre appareil personnel dans le MDM Apple exclusif de votre entreprise offre un certain nombre de fonctionnalités de sécurité générales et d’avantages pratiques.

Votre équipe informatique peut rapidement déployer des applications professionnelles directement sur vos appareils Apple personnels sans aucune intervention de votre part, tout en les gardant toujours à jour.

Au-delà des applications, le BYOD permet à votre équipe informatique de déployer à distance certaines configurations sur votre appareil Apple, ce qui peut tout faire, qu’il s’agisse de fournir à votre appareil des informations d’identification Wi-Fi, de configurer un VPN ou même de déployer des calendriers professionnels et de configurer Mail. Ces configurations apporteront beaucoup de commodité car votre appareil Apple personnel sera automatiquement configuré pour une expérience de travail parfaite, tout en le maintenant conforme aux protocoles de sécurité généraux de votre entreprise, sans aucune entrée supplémentaire nécessaire de votre côté.

Assurez-vous donc que la prochaine fois que vous vous inscrivez à une initiative BYOD au travail, ou si vous utilisez actuellement votre appareil Apple personnel pour des tâches professionnelles, demandez à l’équipe informatique de le faire via l’inscription des utilisateurs, la solution native et exclusive d’Apple Apportez votre propre appareil qui est déjà présent sur votre iPhone ou iPad.

Cela garantira que votre vie privée est complètement préservée tout en fournissant à l’entreprise tout ce dont elle a besoin en termes de gestion et de sécurité.

Si votre équipe informatique ne connaît pas encore l’inscription des utilisateurs, transmettez-lui simplement cet article. L’inscription des utilisateurs est très facile à mettre en œuvre par n’importe quelle entreprise, et grâce à la fédération, un e-mail professionnel Google ou Microsoft peut facilement devenir l’identifiant d’inscription des utilisateurs.

Tout ce dont votre entreprise aura besoin pour mettre en œuvre l’inscription des utilisateurs est une solution MDM moderne centrée sur Apple, telle que Mosyle.

Et si votre équipe informatique exprime des inquiétudes concernant le prix, apportez-leur la bonne nouvelle qu’une solution MDM moderne centrée sur Apple telle que Mosyle, avec tout ce qui est nécessaire pour que vous et votre entreprise profitiez pleinement de la solution BYOD d’Apple, ne coûte que 1 $ par mois. Oui, 1 $ par mois pour un équilibre parfait entre la confidentialité des employés et la sécurité de l’employeur, et une tranquillité d’esprit totale lors de l’utilisation de vos appareils personnels au travail.

