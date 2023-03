Le Xiaomi Pad 6 révèle l’un de ses secrets les mieux gardés

En plus d’être plus puissant que son prédécesseur, le Xiaomi Pad 6 inaugurera également une nouvelle interface qui augmentera votre productivité.

Le Xiaomi Pad 5 a un écran de 11 pouces et possède son propre stylet

Début 2022, Xiaomi a lancé la Pad 5, une tablette qui représentait un saut de qualité par rapport aux modèles précédents et qui nous laissait un bon goût en bouche après l’avoir analysée en profondeur. Eh bien, un an plus tard, les premières informations commencent à nous parvenir sur ce que sera son successeur, le Xiaomi Pad 6.

Ainsi, après avoir connu il y a quelques mois quelques-unes des spécifications de la future Xiaomi Pad 6, voilà qu’une nouvelle fuite vient de dévoiler l’un des secrets les mieux gardés de la nouvelle tablette du géant chinois. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

Le Xiaomi Pad 6 lancera une interface complètement renouvelée

Le célèbre leaker Xiaomi et bêta-testeur de la célèbre ROM Xiaomi.eu, Kacper Skrzypek a publié un tweet dans lequel il confirme que le futur Xiaomi Pad 6 aura une nouvelle interface utilisateur qui sera beaucoup plus productive que l’actuelle un.

#XiaomiPad6 caractéristiques de la série (disponibilité non spécifiée) :

– faire glisser du texte/des images/des fichiers entre les différentes fenêtres des applications prises en charge

– ouvrir plusieurs fenêtres (Notes/Mail/Navigateur (CN ?)/WPS)

– nouveau geste pour écran partagé

– possibilité d’ajouter une combinaison d’écran partagé à l’écran d’accueil pic.twitter.com/r4MyzWeXeu —Kacper Skrzypek ???????? (@kacskrz) 28 mars 2023

Dans la vidéo qui accompagnait le tweet susmentionné, que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez voir que Xiaomi a créé une nouvelle version de MIUI pour tablettes qui vous permettra de déplacer les éléments sur l’écran de la tablette de manière plus simple et plus qui comprend de nouveaux gestes vraiment utiles.

Ainsi, avec la nouvelle interface du Xiaomi Pad 6, vous pourrez faire glisser du texte, des images ou des fichiers entre les différentes fenêtres des applications compatibles de manière simple et rapide, ouvrir plusieurs applications en même temps dans leurs fenêtres respectives, ce qui vous pouvez créer à partir de la barre en bas de l’écran, accéder au menu de l’écran partagé avec un balayage à trois doigts et créer des raccourcis vers les paramètres de l’écran partagé sur la page d’accueil de votre tablette afin de pouvoir ouvrir deux réseaux sociaux en même temps comme Instagram et Twitter.

Concernant les spécifications du Xiaomi Pad 6, la nouvelle tablette phare de la firme chinoise aura un écran OELD plus grand que son prédécesseur, 14 pouces par rapport aux 11 pouces du Pad 5, et avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec une grande batterie à charge ultra-rapide de 120 W et avec Android 13 comme système d’exploitation fonctionnant sous cette version renouvelée de MIUI pour tablettes.



