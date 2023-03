Actu : La production de masse du casque Apple AR/VR reportée à la fin du troisième trimestre

Analyste Apple respecté Ming-Chi Actu rapporte aujourd’hui que la production du casque AR / VR d’Apple a probablement été à nouveau retardée. Actu pense maintenant que la chaîne d’approvisionnement accélérera l’assemblage de l’appareil entre le milieu et la fin du troisième trimestre de cette année.

Ce retard indique que Actu prévoit désormais que seulement 200 000 à 300 000 unités seront fabriquées et expédiées cette année, en baisse par rapport aux estimations initiales qui dépassaient un demi-million d’unités.

Actu dit qu’Apple n’est pas optimiste quant aux perspectives de marché de l’appareil, en raison de son prix élevé (selon les rumeurs, d’environ 3 000 dollars) dans un environnement économique faible. Il dit également qu’Apple a fait des compromis sur certaines spécifications (comme son objectif de poids) en augmentant le processus de production.

Actu se demande également si les retards de montée en puissance de la production peuvent signifier que la date d’annonce du casque est également repoussée. Cependant, rien ne garantit que ce soit le cas car nous nous attendions toujours à un écart de plusieurs mois entre l’annonce du casque et sa mise en vente.

Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment rapporté qu’Apple visait un dévoilement de l’appareil en juin, une affirmation qui a été répétée hier maintenant que la WWDC23 est officielle.

Le premier casque d’Apple – probablement baptisé « Apple Reality Pro » – sera l’aboutissement de nombreuses années de recherche et développement.

Cependant, il aura probablement un attrait limité pour le grand public et peut être commercialisé principalement auprès des développeurs et des cas d’utilisation en entreprise. Apple devrait faire un suivi avec les générations futures du casque qui seront plus attrayantes pour le consommateur moyen, y compris le développement d’un modèle à bas prix.



