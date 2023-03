Discutez avec chatGPT quand vous le souhaitez, depuis votre mobile et gratuitement avec cette application pour votre Xiaomi

La renaissance de l’intelligence artificielle est là. Les nouvelles technologies ont permis un développement très rapide de toutes sortes d’IA, et ces derniers mois, nous avons vécu une révolution avec l’arrivée de ChatGPT, DaLLE et d’autres intelligences artificielles capables de tenir des conversations, de créer des images et bien plus encore.

Désormais, des entreprises comme OpenAI, qui a développé ChatGPT, ont permis à d’autres développeurs d’intégrer cette IA dans leurs applications, comme l’a fait Microsoft. Le dernier cri est AskAI, une application que vous pouvez télécharger totalement gratuitement sur votre mobile Xiaomi pour profiter des conversations avec ChatGPT.

Commencez à parler avec ChatGPT via votre mobile Xiaomi

Même s’il existe différentes méthodes pour intégrer ChatGPT dans le moteur de recherche WhatsApp ou Bing, jusqu’à présent nous n’avions pas la possibilité d’utiliser une seule application entièrement dédiée à ChatGPT, et nous pouvons enfin en profiter.

Il s’agit d’AskAI, et comme nous l’avons dit, il s’agit d’une application gratuite disponible dans le Google Play Store pour votre mobile Xiaomi. Vous pouvez le télécharger via ce lien et commencer à discuter de n’importe quel sujet avec l’intelligence artificielle la plus célèbre de ces derniers mois.

Lorsque vous ouvrirez l’application pour la première fois, vous verrez qu’elle propose un plan d’abonnement payant, dont les prix vont de 5,49 euros la semaine à 44,99 euros si l’on veut l’application à vie. Dans tous les cas, la version gratuite permet de parler à l’IA sans problème, même si les réponses peuvent être plus limitées.

AskAI est indiqué pour aider avec les textes, mais ses capacités à tenir des conversations en font une option idéale pour se rapprocher de cette IA et découvrir de quoi ils sont capables, comme lorsque nous parlons de la voiture électrique de Xiaomi ou demandons quel était le meilleur Xiaomi. pour ce 2023.

Grâce à des applications comme AskAI, nous pouvons facilement, simplement et librement interagir avec l’intelligence artificielle comme ChatGPT, et depuis notre mobile Xiaomi, sans avoir besoin d’un ordinateur. Qui sait ce que ces types d’IA, qui sont sur toutes les lèvres ces jours-ci, seront capables de faire dans quelques années.

