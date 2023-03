Ce n’était qu’une question de temps : le nouveau chat Bing avec GPT-4 inclut déjà des publicités

Microsoft va commencer à diffuser des publicités dans Bing Chat, son IA conversationnelle intégrée au navigateur.

La nouvelle version de Bing, propulsée par le modèle d’intelligence artificielle GPT-4 d’OpenAI

Si vous pensiez que Microsoft n’avait pas prévu de monétiser l’explosion de popularité de Bing depuis qu’il a décidé d’intégrer le modèle de langage GPT-4 d’OpenAI, vous vous tromperiez lourdement. Après avoir attiré des millions d’utilisateurs à travers le monde qui utilisent déjà le moteur de recherche avec chat intégré, Microsoft a maintenant décidé d’introduire des publicités dans les résultats générés par l’IA, comme cela a été possible découvrir récemment.

Bien que Microsoft n’ait pas commenté la question, grâce à plusieurs captures d’écran divulguées, nous avons pu voir comment la publicité apparaîtra désormais dans les résultats de Bing Chat.

Annonces dans Bing Chat : le moteur de recherche de Microsoft basé sur le modèle OpenAI indiquera quels liens font de la publicité

La réalité est que l’arrivée des publicités sur Bing Chat n’était qu’une question de temps. L’entreprise elle-même révélait déjà au moment du lancement de ce produit que les résultats générés par le chat ouvraient la porte à une nouvelle voie pour les annonceurs, une voie plus directe vers les consommateurs potentiels, ce qui, selon Microsoft, leur permettrait de réimaginer les expériences publicitaires. . .

Cependant, ce n’est que maintenant que nous avons commencé à voir des publicités marquées comme telles dans les réponses générées par Bing Chat. Dans les captures d’écran partagées, vous pouvez voir un indicateur « Annonce » juste à côté de certaines des données fournies par l’IA de Microsoft.

Bing Chat propose désormais des annonces ! Il sera fascinant de voir comment l’économie unitaire des annonces dans les modèles linguistiques se développera et affectera la publicité sur le Réseau de Recherche. 1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP —Deedy (@debarghya_das) 29 mars 2023

Plusieurs utilisateurs du chat Bing ont souligné que l’indicateur d’annonces était actif depuis un certain temps, à la fois sur les versions de bureau et mobiles de Bing et Edge. Pour le moment, on ne sait pas quel sera le volume d’annonces qui apparaîtront dans les réponses, ni leur variabilité lorsqu’il s’agira de recommander des produits, des services ou des marques. De Microsoft, ils assurent qu’il s’agit d’un projet en phase de développement et qu’ils continuent à « explorer de nouvelles opportunités » à cet égard.



