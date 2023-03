Android 14 montre un nouveau système de gestes pour votre mobile Xiaomi, mais il n’est pas aussi utile qu’il n’y paraît…

Après le déploiement de MIUI 14 sur tous les Xiaomi, Redmi et POCO, les mobiles de l’entreprise se mettent à jour vers Android 13 pour profiter de tous les avantages offerts par le nouveau système d’exploitation Google, ainsi que des améliorations de la sécurité et des performances qui apportent à la fois Android en tant que personnalisation de Xiaomi. couche.

Maintenant, la vue est fixée sur ce que le nouvel Android 14 apportera à votre mobile Xiaomi, et bien que nous connaissions déjà sa date de présentation, quelques détails supplémentaires sur son interface commencent à apparaître, et tout indique un changement de gestes qui n’est pas tout le monde aimera.

Le geste est le même, mais l’interface confond

La navigation gestuelle dans le système d’exploitation a été ajoutée à Android il y a cinq ans, et pour beaucoup, c’est le moyen le plus pratique de revenir en arrière, de revenir à la page d’accueil ou de fermer toutes les applications. Au lieu d’utiliser les trois points qui se trouvent généralement en bas de l’écran, les gestes sont utilisés pour une plus grande ergonomie.

Ce sont les couches de personnalisation telles que MIUI qui intègrent ces gestes, et dans Xiaomi elles nous donnent la possibilité de les utiliser lorsque nous configurons le mobile pour la première fois, il y a même un petit tutoriel. Bien sûr, vous pouvez passer en mode habituel ou inversement à tout moment depuis les paramètres.

Pour Android 14, et comme les développeurs du nouveau système d’exploitation l’ont partagé via YouTube, ce système gestuel lance une nouvelle interface qui déplace désormais toute l’application et la « supprime » de l’écran lorsque vous faites le geste de revenir en arrière, ce qui un a priori donne l’impression qu’il va fermer l’application.

Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de l’une des premières versions pour les développeurs du nouvel Android 14, et que des fonctions (ou des changements, plutôt) comme celle-ci peuvent finir par ne pas atteindre la version finale que nous recevrons à la fin du année dans notre mobile Xiaomi.

En tout cas, il semblerait que Google veuille implémenter quelques changements dans le design d’Android, qui grâce à la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 14, est déjà dans une phase très mature avec une interface connue de tous et qui a connu peu de changements. 12 à Android 13, car il n’en avait pratiquement pas besoin.

source | Youtube

