L’un des meilleurs lecteurs de code QR du Play Store peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

QR / Barcode Scanner PRO est l’une des meilleures applications de scanner de code QR sur Google Play et elle est gratuite pour une durée limitée, profitez-en !

Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’obtenir un lecteur de code QR « Pro » totalement gratuit

L’utilisation de codes QR dans la vie quotidienne est de plus en plus courante, car, surtout, après la pandémie de COVID-19, pratiquement tous les restaurants ont choisi de partager leurs menus via ce type de code, donc, Bien que de nombreuses applications de caméra aient déjà un lecteur pour eux, il est conseillé d’avoir une bonne application tierce pour scanner les codes QR.

Le gros problème est que les meilleures applications de ce type que vous pouvez trouver dans le Google Play Store sont payantes, mais aujourd’hui est votre jour de chance car nous sommes venus vous dire comment vous pouvez obtenir l’un des meilleurs lecteurs de code QR pour Android pour gratuit, entièrement gratuit. Le mauvais côté de cette offre est qu’elle ne sera valable que quelques heures, alors n’hésitez pas et courez la télécharger.

QR / Barcode Scanner PRO est gratuit pour un temps limité

Dans le Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre de scanners de codes QR, mais, sans aucun doute, l’un des plus populaires de la boutique Google est QR / Barcode Scanner PRO, comme en témoigne le fait que ce scanner de codes QR a déjà a été téléchargé plus de 500 000 fois et a une note Google Play moyenne de 4,8 sur 5 basée sur plus de 12 000 avis.

L’un des principaux avantages de QR / Barcode Scanner PRO est qu’il possède une interface simple et intuitive, grâce à laquelle vous pourrez numériser tout type de code QR et de code-barres et même créer le vôtre rapidement et facilement. .

Mais ce n’est pas tout, car le lecteur de code QR complet dispose également d’une fonction de lampe de poche qui vous permet de lire les codes QR dans des environnements peu éclairés et dispose d’un historique de numérisation rempli de tous les codes QR et codes à barres que vous numérisez.

Habituellement, QR / Barcode Scanner PRO est au prix de 2,69 euros, mais aujourd’hui, il peut être le vôtre sans débourser un centime. Ce lecteur de code QR est compatible avec n’importe quel appareil avec Android 4.4 ou une version ultérieure, il n’a pas de publicités ou d’achats intégrés et aussi, puisqu’il s’agit d’une application hors ligne, vous pouvez l’utiliser même si vous n’avez pas de connexion Internet .

QR/Barcode Scanner PRO (Gratuit) 2,69 € ) | Google Play Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :