La nouvelle bêta d’Android 13 est désormais disponible : toutes les actualités et les mobiles compatibles

La dernière bêta d’Android 13 est arrivée : c’est tout ce que la version bêta 2 de QPR3 inclut

Après avoir présenté, au début du mois, le deuxième et dernier Developer Preview d’Android 14, qui est l’étape précédant l’arrivée de la première Beta, Google continue de publier des mises à jour pour Android 13 sous forme de Betas et donc les grands G vient d’officialiser Android 13 QPR3 Beta 2, une nouvelle version de son système d’exploitation mobile désormais disponible pour les Google Pixel compatibles.

Il s’agit de la deuxième version bêta d’Android 13 QPR3, une mise à jour qui comprend une série de modifications du lanceur et quelques corrections de bugs qui ont été précédemment détectées.

Android 13 QPR3 Beta 2, toutes les actualités

Tout d’abord, la dernière bêta d’Android 13 QPR3 met à jour le lanceur Pixel avec une amélioration de la confidentialité du code PIN, puisque, désormais, en cliquant sur un numéro, le cercle ne s’agrandit plus et, par conséquent, personne ne le fera être en mesure de savoir quel numéro vous touchez car il ne s’allume plus comme avant.

De même, Android 13 QPR3 Beta 2 intègre également deux autres modifications mineures telles que la possibilité de désactiver la recherche sur l’appareil avec des résultats basés sur l’historique et une modification des raccourcis de pause et d’information d’une application, qui échangent leur place dans les raccourcis rapides. de celui-ci lors d’une longue touche.

De plus, cette nouvelle version Beta d’Android 13 apporte également une série de corrections de bugs, que nous détaillerons ci-dessous :

Correction d’un problème qui faisait scintiller le panneau de volume lors du réglage du volume avec les boutons de volume

Correction d’un problème qui bloquait l’interface utilisateur du système dans un état flou dans certains cas, comme lors du déverrouillage de l’appareil ou de la fin d’un appel téléphonique

Correction d’un problème où la nuance de notification se fermait immédiatement après avoir été ouverte par un utilisateur

Correction d’un problème où l’écran toujours allumé s’affichait sur les applications et autres contenus après le déverrouillage de l’appareil

Correction d’un problème empêchant un appareil de copier sans fil des applications et des données lors de la configuration initiale

Téléphones portables compatibles avec Android 13 QPR3 Beta 2

Cette nouvelle mise à jour bêta d’Android 13 peut désormais être installée sur Google Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Pour installer Android 13 QPR3 Beta 2 sur votre Pixel, vous avez deux options : la première consiste à vous inscrire au programme Android Beta si vous ne l’avez pas déjà fait et à sélectionner votre appareil pour que cette nouvelle version vous parvienne via OTA et le la seconde consiste à l’installer manuellement en téléchargeant les packages de mise à jour, que nous vous laissons ci-dessous :

