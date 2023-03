Ces trois Samsung Galaxy de milieu de gamme reçoivent également la mise à jour vers One UI 5.1 avec Android 13

Android 13 et One UI 5.1 arrivent déjà sur les Samsung Galaxy M23 5G, Galaxy F22 et Galaxy F23 5G avec les versions de firmware M236BXXU2CWC1, E225FXXS5CWB2 et E236BXXU2CWC1, respectivement.

Le Samsung Galaxy M23 5G en vert

Alors que nous entrons dans les derniers jours de mars, Samsung continue de mettre à jour davantage de terminaux dans son catalogue, en particulier les appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme, avec la dernière version d’Android et la variante la plus récente de sa couche de personnalisation Android, One UI 5.1 .

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Galaxy A14 5G et Galaxy M13 5G, c’est maintenant au tour de trois autres téléphones des séries Galaxy M et Galaxy F, les Samsung Galaxy M23 5G, Galaxy F22 et Galaxy F23 5G.

Android 13 et One UI 5.1 débarquent sur les Samsung Galaxy M23 5G, Galaxy F22 et Galaxy F23 5G

Comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour vers One UI 5.1 avec Android 13 sur le Samsung Galaxy M23 5G en Europe et en Amérique latine et sur les Galaxy F22 et Galaxy F23 5G en Inde et dans d’autres régions asiatiques.

Cette nouvelle mise à jour logicielle arrive sur le Galaxy M23 5G avec la version de firmware M236BXXU2CWC1, le Galaxy F22 avec le numéro de build E225FXXS5CWB2 et le Galaxy F23 5G avec le firmware E236BXXU2CWC1.

Cette nouvelle mise à jour apporte aux trois Galaxy de milieu de gamme toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner la possibilité de changer rapidement la tonalité de couleur du selfie depuis l’application Appareil photo, une amélioration de la remasterisation des images et de la Recherche de galerie, un nouvel album de famille partagé au sein de ladite application, un nouveau widget de batterie qui affiche le niveau de charge du téléphone et de tous les accessoires qui y sont connectés et la possibilité de choisir un dossier spécifique pour enregistrer les captures d’écran .

Si vous possédez l’un de ces trois Samsung Galaxy dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez appliquer cette mise à jour, il vous suffit d’accéder aux Paramètres de votre smartphone, d’entrer dans la section Mise à jour logicielle et de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.

