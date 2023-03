Pour une raison quelconque, Makita a créé ce micro-ondes à emporter.

Makita est un géant japonais très prisé dans le milieu industriel pour ses outils professionnels, désormais tous électrifiés et dotés de batteries de grande puissance.

Il s’agit du Makita MW001G, le premier micro-ondes portable alimenté par batterie de la planète.

Normalement, c’est Xiaomi qui présente des produits bizarres destinés aux utilisateurs et aux marchés les plus bizarres, avec des exemples très récents comme cet aquarium intelligent avec auto-alimentation et auto-nettoyage, un mini-PC en forme de Rubik’s cube ou un Lampe 2 en 1 abordable pour le camping qui ferait sûrement très bon ménage avec cette Makita MW001G qui vous permettra de « cuisiner » en déplacement et en quelques secondes de manger chaud n’importe où et dans n’importe quelle situation.

Personne ne peut expliquer, oui, ce que les dirigeants du géant japonais de la machinerie ont dû penser pour donner le feu vert à ce projet, et c’est que les ingénieurs de Makita semblent avoir trouvé le sens d’un micro-ondes portable que personne n’aurait sûrement pensé comme accessoire de base dans vos sorties de camping et d’aventure.

Sans surprise, il semble être très lourd et peu pratique, mais en contrepartie vous pouvez l’utiliser à une puissance de 500 watts pendant 8 minutes pour chauffer n’importe quel type d’aliments où que vous soyez… Apprenons à le connaître un peu plus ! main de rv.com et de nos amis d’Omicrono !

Voici le Makita MW001G, le micro-ondes que vous pouvez emporter partout

Pues bien, para contaros cómo funciona este MW001G de la japonesa Makita, cabe empezar primero por su enfoque, y es que el producto se ha diseñado como un accesorio para entornos industriales y profesionales, pensado siempre para cierto tipo de condiciones en los que su funcionalidad c’est intéressant.

Le fabricant nous dit, en fait, que son idée était d’aider ces travailleurs dans des environnements compliqués tels que les constructeurs des plus hauts gratte-ciel, par exemple, qui doivent souvent se contenter d’un sandwich froid car il ne serait pas possible de quitter le travail travailler pour faire l’arrêt du déjeuner. Ainsi, ce micro-onde leur permettrait de prendre quelque chose de précuit au travail, et de le chauffer sans se déplacer et sans trop d’effort.

Bien sûr, le travailleur devrait porter l’appareil lorsqu’il se rend au poste, et c’est que ses 8 minutes d’autonomie à une puissance de 500 watts prédisent qu’il pourra chauffer quelques assiettes et une tasse de café à le plus, sans trop se vanter à cet égard, bien que le constructeur parle de jusqu’à 11 plaques étant très optimiste.

Au moins, Makita a pensé à tout, en le dotant d’une poignée pour le transporter confortablement, ainsi qu’en le rendant évidemment compatible avec ses systèmes de batterie rechargeable et interchangeable entre tous les types de machines, ce qui facilitera son utilisation précisément dans les environnements pour lesquels il a été conçu, a été conçu.

Makita MW001G, galerie de photos

En termes de fonctionnalité, nous savons qu’il a une capacité de 8 litres, un chiffre suffisant sans aucun doute, avec un poids d’un peu plus de 9 kilos sans batteries haute puissance avec la technologie XGT, la solution de Makita pour les outils sans fil qui nécessitent des accumulateurs. alimentation avec une puissance et des performances élevées.

Ce n’est pas le micro-ondes le plus fonctionnel du marché, mais ce sera certainement le plus polyvalent, et aussi pour ceux qui ont des doutes sur son utilisation et son transport, Makita a développé un système de protection qui désactive ses fonctions avec la porte ouverte, ainsi que un gyroscope qui le maintiendra également éteint s’il ne détecte pas une position sûre sur une surface plane.

En ce qui concerne les prix, car le Makita MW001G est déjà disponible au Japon, où il sera vendu exclusivement au moins dans ses premières semaines de vie, et où il coûte un prix de 71 500 yens, ce qui, au taux de change actuel, serait quelque chose comme 497 euros, un peu abordable pour un nouvel appareil comme celui-ci.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :