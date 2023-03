Ce sont les téléphones portables qui se sont le plus vendus en Chine en 2022 : aucun signe de Xiaomi ou de Samsung

Apple a dominé les ventes de smartphones en Chine jusqu’en 2022, selon les dernières données de Counterpoint

L’iPhone 13 a été, de loin, le mobile le plus vendu en Chine tout au long de l’année 2022

Le dernier rapport sur les ventes de smartphones en Chine produit par Counterpoint Research a mis en évidence la domination impressionnante de l’iPhone sur le marché chinois : les trois mobiles les plus vendus dans le pays au cours de l’année écoulée 2022 étaient des modèles Apple. De plus, dans le top 10, il n’y a aucun modèle d’entreprises comme Samsung ou Xiaomi.

L’iPhone 13 était le modèle capable de dominer le marché tout au long de l’année, grâce à une part de marché de 6,6 %. Au sein du catalogue de la firme de Cupertino, l’iPhone 13 représentait 37 % des ventes d’iPhone en Chine en 2022.

Avec des pourcentages de 2,2% et 1,9% respectivement, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro complètent le top 3 des téléphones mobiles les plus vendus en Chine en 2022. Le reste du classement est composé de modèles de HONOR, OPPO et alive.

HONOR X30, le smartphone Android le plus vendu en Chine en 2022

Le HONOR X30 a réussi à être le smartphone Android le plus vendu en Chine tout au long de 2022, avec une part de marché de 1,8 %, ce qui le place en quatrième position. Il est suivi de près par l’OPPO A56 5G et le HONOR Play 30 Plus.

La septième position est occupée par le vivo Y33.s 5G, l’un des smartphones de vivo destinés au segment milieu de gamme. HONOR réapparaît dans le classement en huitième et dixième position, avec ses HONOR 60 et HONOR Play 20.

Selon les analystes, les bons résultats de HONOR en Chine sont dus, entre autres, à la nouvelle stratégie de l’entreprise consistant à donner plus d’importance à ses canaux hors ligne et à dynamiser ses séries centrées sur l’entrée et le milieu de gamme.

Xiaomi et Samsung, de leur côté, continuent d’être absents du top 10 des smartphones les plus vendus en Chine, malgré leurs bons résultats dans d’autres régions de la planète.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :