Il existe déjà un chiffre de l’impact de ChatGPT sur le marché du travail et c’est une terrible nouvelle pour les travailleurs

Une étude menée par Goldman Sachs détermine qu’il y a 300 millions d’emplois menacés si ChatGPT se développe au maximum de ses capacités.

L’intelligence artificielle menacera 300 millions d’emplois

Nous avons déjà dit dans d’autres articles que l’engouement pour l’IA devenait définitivement incontrôlable. Nous avons eu tendance à penser à des outils comme ChatGPT comme s’il s’agissait d’un jouet, alors que la réalité à laquelle il nous mène est bien plus sombre que même les plus optimistes ne pourraient l’imaginer.

Comme le rapporte Business Insider, au moins 300 millions d’emplois dans le monde pourraient être très négativement affectés par l’émergence de ChatGPT sur la scène. Tout cela si, bien sûr, ce modèle d’intelligence artificielle générative est capable d’atteindre les capacités promises par OpenAI. Les personnes derrière ChatGPT ont déjà répertorié 11 emplois que leur IA peut détruire, selon leurs estimations.

Les salariés qualifiés, les plus touchés

Selon le média, ceux qu’on appelle aux Etats-Unis les « white-col workers » (travailleurs salariés avec des études qualifiantes) seraient les plus touchés par la nouvelle vague d’outils d’intelligence artificielle.

Les travailleurs des services juridiques et administratifs sont les plus à risque de perdre leur emploi à cause de l’intelligence artificielle, ou du moins c’est ce qu’affirme l’étude de Goldman Sachs sur laquelle s’appuie la source. Ceci est étayé par une autre étude de l’Université de Princeton, qui indique également que les départements juridiques ne sont pas protégés.

D’autre part, la mise en œuvre de l’intelligence artificielle sur le lieu de travail pourrait entraîner une réduction significative des économies de coûts de production et, également, de la création de nouveaux emplois. Toutes les attentes générées par l’IA ont conduit à la création de nouveaux rôles, dont les soi-disant ingénieurs de promt, qui sont chargés d’écrire des textes pour tester les chatbots.

Cette nouvelle technologie, selon l’étude de Goldman Sachs, pourrait augmenter le PIB mondial annuel de 97%, ce qui serait un coup de pouce très important pour toute la productivité mondiale.

Pour l’instant, les IA génératives soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. Rappelons qu’il existe actuellement des ouvrages éthiquement discutables, comme des livres en vente sur Amazon écrits par ChatGPT, qui ne servent qu’à alimenter le débat.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :