Les exigences techniques potentielles pour la mise à niveau vers Windows 12 révélées : votre PC est-il compatible ?

La prochaine grande mise à jour de Windows est en route et nous savons déjà quelles pourraient être ses exigences.

Windows 11 est la version actuelle du système d’exploitation de Microsoft.

L’arrivée de Windows 11 a été entourée de controverses en raison des exigences techniques restrictives nécessaires pour pouvoir installer la dernière version du système d’exploitation de Microsoft. À tel point que de nombreux utilisateurs ont dû recourir à des solutions alternatives pour pouvoir installer Windows 11 de manière non officielle. Et il ne semble pas que cela changera avec la prochaine version du système.

C’est du moins ce qu’ils suggèrent du portail allemand Deskmodder, où ils ont révélé certaines des prétendues exigences techniques nécessaires pour pouvoir installer Windows 12, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation, en développement depuis février 2022. et pourrait arriver fin 2024.

Windows 12 peut nécessiter au moins 8 Go de RAM, TPM 2.0 et des processeurs Intel de 8e génération

Source indique que Windows 12 apporterait quelques changements de conception majeurs, comme une nouvelle barre des tâches flottante en bas de l’écran sous la forme d’un dock et une barre d’état supérieure transparente, suivant les traces d’autres plateformes de bureau comme macOS.

Baptisé « Next Valley », Windows 12 arriverait avec une prise en charge native des processeurs Intel Meteor Lake-S de 14e génération, ainsi que du coprocesseur Pluton présent dans les puces Ryzen de la série 6000 d’AMD.

Concernant les exigences techniques, Windows 12 devrait nécessiter au moins 8 Go de RAM, et non 4 Go comme dans le cas de Windows 11. Le stockage interne minimum resterait à 64 Go de SSD.

Concernant les mesures de sécurité, on parle de la nécessité d’équiper le TPM 2.0 sur l’ordinateur, de la même manière que dans la version actuelle.

Pour l’instant, Microsoft n’a pas statué sur ces exigences, ni révélé une date estimée pour l’arrivée de la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation de bureau. Comme toujours, les membres du programme Windows Insider seront les premiers à profiter des nouveautés qui viendront avec Windows 12.

