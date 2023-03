Un nouveau membre de la famille Xiaomi CIVI 2 est en route, et ce sont les premiers détails

L’usine mobile Xiaomi est à pleine capacité. Après un début d’année marqué par le lancement des nouveaux Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, et de l’incroyable Redmi Note 12 en milieu de gamme, il semblerait que les choses avancent en Chine pour faire venir un nouveau membre.

L’une des familles de mobiles Xiaomi qui se distingue le plus par son design est la CIVI, une série qui en est déjà à sa deuxième génération, et dont le modèle standard, le Xiaomi CIVI 2, est arrivé en Europe sous le nom de Xiaomi 13 Lite, et tout indique à cela nous aurons un nouveau modèle.

Le Xiaomi CIVI 2S pourrait tomber en panne

La série Xiaomi CIVI, comme on dit, se caractérise par des designs extrêmement fins et des finitions lumineuses et frappantes ainsi que par une puissance et des fonctionnalités plus proches d’un haut de gamme que le meilleur Redmi, bien qu’avec un beaucoup plus prix raisonnable.

Avec le Xiaomi CIVI 2 déjà sur le marché, reconverti en Europe sous le nom de Xiaomi 13 Lite, des nouvelles arrivent de Chine pointant vers un nouveau membre pour la plus belle famille de téléphones Xiaomi : le Xiaomi CIVI 2S. Un modèle qui suivrait la ligne de la deuxième génération, mais avec des spécifications améliorées.

Selon TechGoing, ce nouveau terminal vient de recevoir le feu vert de l’organisme qui réglemente les communications mobiles en Chine. C’est l’une des dernières étapes qu’un appareil doit franchir avant de pouvoir être mis sur le marché, donc le Xiaomi CIVI 2S serait un pas de plus vers son lancement.

Les premières fuites du nouveau Xioami CIVI 2S indiquent que le mobile, en plus d’avoir le design extrêmement fin caractéristique de la série, équipera un écran OLED incurvé avec non pas une, mais deux caméras selfie, imitant le Dynamic Island d’Apple, comme le Xiaomi CIVI 2.

A l’intérieur, on pourrait trouver le MediaTek Dimensity 8200, un processeur avec de la puissance à revendre, ainsi qu’une triple caméra dont le capteur principal serait de 50 MP. Bien sûr, nous ne savons rien de la batterie ni de la vitesse de charge, bien que son prédécesseur ait une charge de 4 500 mAh et 67 W.

Il est très probable que dans les semaines à venir, nous aurons plus de détails sur ce nouveau Xiaomi CIVI 2S, et ce sera alors que nous pourrons déterminer où se trouve le nouveau milieu de gamme de Xiaomi, s’il quittera la Chine et s’il arrivera en Europe comme un autre de la famille Xiaomi 13.

source | Technologie

