Les messages WhatsApp qui s’autodétruisent passent au niveau supérieur avec les dernières nouvelles de l’application

WhatsApp prépare l’introduction de 15 nouvelles durées pour les messages éphémères, qui ont été découvertes dans une version bêta de l’application pour ordinateurs.

Icône WhatsApp sur un smartphone.

WhatsApp continue d’introduire des nouvelles intéressantes. S’il y a quelques jours, nous parlions d’un chat WhatsApp officiel et de notes vocales éphémères, l’application de messagerie appartenant à Meta se prépare à introduire de nouvelles fonctionnalités. Dans ce cas, pour les messages texte éphémères et leurs durées maximales, telles que collectées dans WABetaInfo.

Selon le point de vente, 15 nouvelles durées seront mises en place pour ces messages, ce qui offrira aux utilisateurs un plus grand contrôle et une plus grande flexibilité sur ceux-ci. La nouvelle fonctionnalité a été découverte lors du développement de la dernière version bêta de WhatsApp pour ordinateur et devrait être incluse dans une future mise à jour.

Plus d’options pour vos messages éphémères

WhatsApp permet depuis un certain temps d’envoyer des messages qui sont supprimés au bout d’un moment. Cette fonctionnalité garantit que les messages ne sont pas stockés en permanence sur l’appareil ou le serveur du destinataire, tout en augmentant la confidentialité de nos conversations. Les durées actuelles sont de 24 heures, une semaine et 90 jours.

Avec les nouvelles durées découvertes dans la bêta de WhatsApp pour les ordinateurs, les responsables de l’application travaillent pour qu’ils puissent désormais être supprimés dans ces périodes : un an, 180 jours, 60 jours, 30 jours, 21 jours, 14 jours, 6 jours, 6 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours, 6 heures, 3 heures et 1 heure.

L’ajout de ces nouvelles durées pour les messages éphémères donne certainement aux utilisateurs beaucoup plus de contrôle à cet égard. La durée d’une heure, la plus courte, peut être particulièrement utile lorsque l’on souhaite que les messages contenant des informations sensibles disparaissent au plus vite.

Comme nous l’avons déjà dit, cette fonctionnalité est toujours en développement actif et on ne sait pas encore quand elle arrivera. On s’attend, comme nous l’avons dit au début de l’article, à ce qu’il le fasse dans une future mise à jour de l’application, bien qu’il n’y ait pas plus d’informations à ce sujet.

