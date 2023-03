Cette édition spéciale du OnePlus 11 a un dos rock inspiré de la planète Jupiter

La nouvelle version spéciale de OnePlus 11 utilise un nouveau matériau jamais vu auparavant dans un smartphone

Le OnePlus 11 Jupiter Rock utilise un nouveau matériau de roche microcristalline sur son dos

OnePlus est un expert dans la création de versions spéciales de ses téléphones, chacune plus frappante. Au fil des années, il nous a surpris en lançant des éditions exclusives de ses mobiles basées sur l’univers Marvel, à des variantes extrêmes de ses fleurons. A cette occasion, la société a voulu aller plus loin en créant une édition spéciale qui utilise un matériau jamais vu auparavant dans la construction d’un téléphone.

Le OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition arrive en tant que version spéciale du OnePlus 11, dont la caractéristique la plus frappante est l’utilisation d’un matériau à base de roche microcristalline pour façonner son dos. De plus, comme son nom l’indique, l’appareil possède une esthétique inspirée de la planète Jupiter.

Dans l’annonce de son nouvel appareil, OnePlus explique* que le OnePlus 11 Jupiter Rock Limited utilise un matériau unique dans l’industrie : la roche microcristalline à effet 3D. Selon les marques, la texture change naturellement entre chaque unité.

Le processus de fabrication a été particulièrement complexe, avec plus d’un an de recherche, de développement et de fabrication, et une efficacité de production de seulement 25 % par rapport à la version en verre d’origine. En ce sens, ils indiquent que chaque panneau arrière est sélectionné à la main par les ingénieurs de OnePlus.

En plus du dos beige inspiré de la planète Jupiter, le OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition possède un châssis en aluminium doré, et tant l’emballage que les accessoires qui accompagnent l’appareil ont été modifiés pour suivre l’esthétique de cette édition spéciale.

Pour le reste, l’appareil conserve toutes les fonctionnalités du OnePlus 11 d’origine, notamment le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ou l’écran LTPO avec une résolution Quad HD+, ainsi que le système de caméra signé Hassselblad.

Le OnePlus 11 Jupiter Limited Edition est déjà en vente en Chine via la boutique en ligne officielle OPPO, il peut être acheté au prix de 4 899 yuans, soit environ 656 euros pour le changement de sa version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. stockage.

