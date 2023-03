Le Redmi avec la charge la plus rapide au monde arrive: charger complètement la batterie en seulement cinq minutes sera bientôt une réalité

Beaucoup d’entre vous se souviendront sûrement que le 28 février de cette année, Redmi a surpris le monde en présentant la spectaculaire technologie de charge rapide jusqu’à 300 W de puissance. Grâce à lui, un terminal doté d’une batterie de 4 100 mAh peut être entièrement rechargé en seulement cinq minutes, un chiffre qui dépasse de loin les chiffres établis par des entreprises comme Realme avec les 240 W du Realme GT 3.

Eh bien, malgré le fait que cette technologie puisse sembler assez lointaine dans le temps, grâce à Xiaomi Today, nous avons pu apprendre que Xiaomi prévoyait de lancer un terminal intégrant cette charge rapide avant la fin de 2023, et tout semble indiquer que ce sera autour du mois d’octobre la date choisie pour cela.

Peut-être qu’une supposée famille Redmi Note 13 serait en charge de la sortie de cette technologie

C’est vrai qu’il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais quand le fleuve sonne, c’est pour une raison. Nous savons déjà que Xiaomi a toujours tendance à choisir ses versions « Explorer Edition » pour tester ce type de technologie, comme cela s’est produit avec le Redmi Note 12 Explorer et sa charge de 210 W, donc la série Redmi Note 13 pourrait être aux commandes. 300W.

Dans ce cas, la technologie de charge 300W de Xiaomi est basée sur une conception de batterie à double cellule pouvant supporter une intensité maximale de 30 ampères, soit 15 ampères pour chaque cellule. Grâce à cela, le chargeur est capable d’envoyer une puissance très élevée qui doit être contrôlée par plus de 50 éléments de sécurité et de protection qui empêchent la surchauffe et d’autres problèmes similaires.

Sans aucun doute, la bataille pour obtenir la charge la plus rapide au monde est toujours ouverte. Xiaomi prépare déjà la sienne pour la fin de cette année, et nous verrons jusqu’où le plafond de cette technologie peut aller, puisque des chiffres pratiquement ridicules continuent d’être atteints et, dans de nombreux cas, complètement inutiles.

source | XiaomiAujourd’hui

