Lenovo confirme qu’il cesse de fabriquer des smartphones de jeu trois ans seulement après son premier lancement

Lenovo a confirmé qu’il ne publiera plus de nouveaux smartphones de sa série Legion.

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 sera le dernier modèle de la famille des smartphones de jeu de la marque / Image : MKBHD

Considérés par beaucoup comme l’un des smartphones les plus avancés du marché, les téléphones de la série Lenovo Legion ont réussi à se positionner sur le marché des téléphones axés sur les jeux comme l’un des plus appréciés et des plus recherchés par les consommateurs. Mais le bilan de ces trois premières années depuis le lancement du premier modèle ne semble pas avoir été entièrement positif, et l’entreprise chinoise aurait décidé d’abandonner le projet et d’arrêter de lancer de nouveaux modèles appartenant à cette série.

Dans une déclaration partagée par un porte-parole de Lenovo sur le portail Android Authority, il a été confirmé que Lenovo a décidé d’abandonner sa série de smartphones Legion, de sorte que de nouveaux modèles ne seront plus lancés sous cette marque.

Lenovo n’est pas la première entreprise à connaître des problèmes liés à sa division de smartphones axée sur les jeux. Récemment, on apprenait que Xiaomi avait décidé de licencier des centaines d’employés chargés de développer des smartphones de marque Black Shark.

Il n’y aura pas de nouveaux smartphones Lenovo Legion

Dans ses déclarations, le porte-parole de l’entreprise a reconnu que « Lenovo va arrêter de fabriquer des téléphones mobiles Legion basés sur Android », et explique que le mouvement s’inscrit dans « une transformation plus large de l’entreprise ».

Jusqu’à présent, la société avait lancé deux appareils appartenant à cette gamme : le Lenovo Legion Phone Duel et le Phone Duel 2. Tous deux proposaient des spécifications de pointe, avec les processeurs les plus puissants du marché et des écrans de haute qualité, ainsi qu’un série de fonctionnalités visant à améliorer l’expérience de jeu.

Avec la disparition de la famille Legion, le marché mobile axé sur les jeux se retrouve sans l’un de ses grands piliers. Reste maintenant à voir si entre RedMagic, ASUS et Black Shark, ils sont capables de faire avancer un segment du marché qui n’a jamais eu particulièrement de facilité à se démarquer du reste des smartphones haut de gamme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :