RedMagic lance son premier moniteur de jeu pour PC : une bête de 27 pouces avec une résolution 4K et 160 Hz

Le moniteur de jeu RedMagic 4K est dédié à un panneau IPS de 27 pouces rétroéclairé avec plus de 2 000 mini-LEDS et sera mis en prévente le 3 avril aux États-Unis pour un prix encore à confirmer.

Voici à quoi ressemble le premier moniteur de jeu de la société chinoise de jeux mobiles, le moniteur de jeu RedMagic 4K

RedMagic, la division Nubia spécialisée dans les mobiles gaming, une firme qui, à son tour, est une filiale de la marque chinoise de smartphones ZTE, vient de lancer un nouveau produit dans son catalogue d’appareils pour gamers. Il s’agit de son premier moniteur de jeu pour PC, le RedMagic 4K Gaming Monitor.

Ci-dessous, nous vous dirons tous les détails du moniteur de jeu RedMagic 4K, un moniteur de jeu vidéo qui se distingue par son grand écran de 27 pouces avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 160 hertz.

Moniteur de jeu RedMagic 4K, toutes les informations

Après avoir lancé le RedMagic 8 Pro en début d’année, la marque de gaming Nubia vient d’annoncer le RedMagic 4K Gaming Monitor, un moniteur pour gamers équipé d’un écran LCD IPS de 27 pouces avec une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels, avec un rafraîchissement variable jusqu’à 160 hertz et avec une luminosité maximale de 1 300 nits.

Derrière ce panneau, on trouve un total de 2 000 mini-LEDS réparties sur un total de 1 152 zones de réglage de la lumière locale qui fournissent un rétroéclairage avec un niveau de contraste élevé.

Ce moniteur de jeu a un angle de vision de 178º et peut être déplacé de haut en bas et sur les côtés, il peut être incliné vers l’avant ou vers l’arrière et peut même être placé en position verticale grâce à son support, dans lequel se trouve également une pièce centrale triangulaire avec des lumières RVB est situé qui aide à améliorer l’esthétique de jeu de ce moniteur.

Le moniteur de jeu RedMagic 4K ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il dispose de 2 ports HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4**, deux ports USB 3.0, un port USB-B, un port USB-C avec charge inversée de 90 W avec transmission vidéo et données et un port jack 3,5 mm pour casque.

Au niveau logiciel, le premier moniteur de jeu de RedMagic dispose de 6 modes d’image prédéfinis : MOBA, FPS, film, sRGB, AdobeRGB, DCI-P3 et une série de fonctionnalités vraiment utiles comme une minuterie, un compteur de fréquence d’images en temps réel et une option qui vous montre un réticule au centre de l’écran dans n’importe quel jeu.

Moniteur de jeu RedMagic 4K : disponibilité et prix

Le moniteur de jeu RedMagic 4K sera disponible aux États-Unis en mode prévente le 3 avril et atteindra ensuite progressivement le reste du monde.

La marque chinoise a confirmé que le moniteur de jeu RedMagic 4K sera mis en vente dans le monde entier le 6 avril, mais elle n’a pas encore révélé le prix officiel de son premier moniteur de jeu pour PC.

