Ce Samsung Galaxy ultra bon marché d’il y a presque 4 ans est également mis à jour avec le correctif de sécurité de mars

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive déjà sur le Samsung Galaxy A01 aux États-Unis avec la version du firmware A015U1UES5CWC1.

Le design complet du Samsung Galaxy A01 en noir

Samsung a promis de mettre à jour tous ses mobiles, aussi bien les plus chers et actuels que les moins chers et les plus anciens, avec le dernier correctif de sécurité Android dès que possible et malgré un certain scepticisme initial de la part des utilisateurs, notamment en ce qui concerne les mobiles les plus modestes , la vérité est que la société coréenne tient sa promesse.

En témoigne le fait que, comme l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de mars 2023 dans l’un des Galaxy les moins chers de 2019, le Samsung Galaxy A01.

La mise à jour Android de mars arrive sur le Samsung Galaxy A01

Samsung a commencé à déployer la mise à jour de sécurité de mars sur les modèles Samsung Galaxy A01 déverrouillés par l’opérateur américain avec la version de firmware A015U1UES5CWC1 et elle devrait être déployée dans le reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette dernière mise à jour logicielle pour le Galaxy A01 inclut le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige un total de 50 problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité, intègre un certain nombre de corrections de bugs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore les performances du terminal.

Samsung a lancé le Galaxy A01 sur le marché fin 2019 avec Android 10 à bord, à la mi-2021, il a été mis à jour vers Android 11 et l’année dernière, il a reçu Android 12. Ce smartphone n’aura plus de mises à jour du système d’exploitation, mais les mises à jour auront continuer à arriver la sécurité tout au long de cette année.

Si vous avez une version déverrouillée du Galaxy A01 aux États-Unis et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre mobile et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Samsung Galaxy avec le dernier correctif de sécurité Android.

