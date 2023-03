La fonction vedette du Galaxy S23 : Samsung apportera très bientôt « Image Clipper » à ces mobiles

L’option » Image Clipper » tant vantée de Samsung a copié le recadrage intelligent d’Apple, qui, comme vous le savez, vous permet de couper et coller des objets de vos photos avec une facilité absolue.

Après la présentation des Samsung Galaxy S23, S23+ et Galaxy S23 Ultra, alors que nous analysions déjà tous les détails de la photographie la plus avancée de Samsung, lorsque nous découvrions en profondeur la nouvelle option ‘Image Clipper’ avec laquelle Samsung répondait directement à l’iPhone d’Apple et ses capacités de recadrage intelligent des objets dans les images.

Fondamentalement, il s’agit de la même fonctionnalité du géant de Cupertino mais apportée à One UI 5.1 et à l’expérience Android, de sorte que les derniers produits phares de Samsung permettent de copier n’importe quel objet ou personne à partir d’une photographie ou à partir des images de notre galerie, en le coupant et pouvoir l’amener de manière simple à nos compositions les plus ingénieuses et les plus créatives.

Il y a des semaines:

La bonne nouvelle est que cette fonctionnalité alimentée par l’IA ne se limitera pas au Galaxy S23, mais est sur le point de faire ses débuts sur le Galaxy S des années précédentes grâce à une mise à jour logicielle à venir.

D’après les sources qui ont leaké la nouvelle sur les réseaux sociaux, il y aurait six des premiers mobiles Galaxy chanceux avec l’atterrissage de ‘Image Clipper’, qui sera disponible dans les prochaines semaines pour les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, en plus de toute la famille Samsung Galaxy S21.

Très bientôt, tous les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S21 pourront découper des objets ou des personnes de nos photos préférées grâce à l’IA, tout comme le font les Galaxy S23 avec la fonction ‘Image Clipper’.

Samsung prendra en charge S21, S22 Image Clipper en avril pic.twitter.com/JpT3LYwItY — Revegnus (@Tech_Reve) 28 mars 2023

Apparemment, lorsque Samsung publiera les prochains packages de mise à jour avec les correctifs de sécurité d’avril, tous les Galaxy S21 et Galaxy S22 recevront de nouvelles fonctionnalités logicielles pour leurs appareils photo hérités de la gamme phare actuelle, en s’appuyant évidemment sur ce recadrage d’objets tant attendu dans la photo native éditeur.

Le plus curieux, c’est que personne n’a rien dit sur ce que sont, finalement, les téléphones les plus chers de toute la galaxie Samsung, et c’est que les pliables Galaxy Z semblent être laissés pour compte dans ce déploiement initial de l’option a priori’ Image Clipper’ pour une interface utilisateur 5.1.

Vous, chanceux possesseurs du ‘Fold’ ou du ‘Flip’, allez devoir vous armer d’un peu plus de patience !



