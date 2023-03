Plus de la moitié de tous les parents britanniques veulent que TikTok soit banni du Royaume-Uni – selon des sondages

Le PDG de TikTok est peut-être hors de son siège après avoir répondu aux questions intenses du comité de la Chambre des États-Unis. Mais la plate-forme est toujours assise sur un hotseat. Ces dernières semaines, de nombreux pays ont interdit la plate-forme de partage de courtes vidéos des appareils gouvernementaux. Ceci, disent-ils, est une mesure qu’ils mettent en place pour protéger la confidentialité des données et la sécurité des enfants.

Cependant, certains pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ne semblent pas satisfaits du niveau de cette interdiction. Ils visent à aller encore plus loin en interdisant totalement l’application. Avec cela, la restriction ira au-delà des seuls appareils gouvernementaux et atteindra le grand public.

D’un autre côté, tout le monde ne veut pas que TikTok soit banni dans son pays. Certains citoyens se sont déjà rendus sur les pages des médias sociaux pour exprimer ce qu’ils pensent d’une éventuelle interdiction de TikTok. Alors que certains se sont explicitement prononcés contre le projet de leur gouvernement d’interdire TikTok. D’autres soutiennent pleinement que TikTok devrait être interdit.

54% des parents britanniques sont d’accord pour interdire TikTok

Pour cette raison, Casinos En Ligne a mené un sondage rapide auprès de certains parents britanniques pour connaître leur position sur la question. Ce sondage a impliqué environ 1 512 parents britanniques sur le forum MumsNet. Le résultat montre que les parents semblaient divisés sur cette question. Selon le sondage, environ 54% de ces parents britanniques souhaitent une interdiction totale de TikTok sur tous les appareils.

Cela montre que les organes gouvernementaux de ces nations ont beaucoup d’influence sur les citoyens. Les parents s’inquiètent de l’impact de l’application sur la vie de leurs enfants. Le Royaume-Uni est bien connu pour suivre les traces des États-Unis. Il est donc assez facile de prédire que toute décision prise par les États-Unis concernant TikTok sera dupliquée au Royaume-Uni.

Le responsable des relations publiques de Casinos En Ligne a également ajouté sa voix sur ces données, en disant :

TikTok a connu une croissance dominante pour devenir la première application de médias sociaux au monde. Avec, des centaines de millions de téléchargements. Cependant, les préoccupations concernant la confidentialité des données et la sécurité des enfants peuvent entraîner l’interdiction de l’application aux États-Unis.

Par une marge importante, il semble que les parents au Royaume-Uni adopteraient une interdiction de TikTok, pour aider à protéger les enfants des dangers supposés de l’application.

Dans la mesure où les décisions prises par les États-Unis peuvent influencer celles du Royaume-Uni, les choses peuvent sembler différentes cette fois. Il convient de noter que ces données ont été enregistrées auprès d’un très petit nombre de personnes. Il peut avoir un pourcentage plus élevé, mais les chiffres réels sont trop faibles pour établir un fait.

Une autre chose à noter est que la plupart des utilisateurs de la plateforme sont des générations plus jeunes. Cela indique que le résultat peut changer radicalement s’ils sont impliqués dans de tels sondages. En termes simples, ces données ne confirment pas que le Royaume-Uni interdira TikTok, car les États-Unis envisagent toujours de prendre une décision.

Les États-Unis n’ont pas encore décidé d’interdire TikTok

Le comité de la Chambre des États-Unis n’a pas encore été en mesure de prendre une décision ferme sur TikTok. Après l’interrogatoire du PDG de la populaire application de médias sociaux Shou Zi Chew. Le monde entier attend avec impatience de voir ce qui sortira des législateurs.

TikTok a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne partageait pas les informations des utilisateurs avec le gouvernement. Cependant, les responsables américains ont rapidement répliqué. En disant que les lois chinoises exigent que l’application mette les données des utilisateurs à la disposition du PCC.

Des sources ont rapporté que le ministère de la Justice enquête actuellement sur ByteDance. Cette enquête est en cours pour vérifier si la société chinoise espionne des citoyens américains.

Chew a reconnu que l’application collecte vraiment des informations personnelles. Comme n’importe quelle autre application de médias sociaux des États-Unis. TikTok collecte des données telles que des informations de localisation. Il a déclaré qu’ils ne collectent ces informations que sur les utilisateurs qui n’ont pas mis à jour l’application depuis 2020. Cependant, l’application ne collecte plus ces données.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine