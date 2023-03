N’investissez pas comme Elon Musk : 5 mois après avoir acheté Twitter a perdu 24 000 millions de dollars

Le magnat le plus médiatique a dépensé 44 000 millions de dollars sur Twitter pour (presque) le détruire, et maintenant, après le tourbillon initial, il valorise lui-même l’entreprise à environ 20 000 millions et lui prédit un avenir meilleur.

Nous ne savons pas si Elon Musk ne se soucie pas d’avoir gaspillé de l’argent sur Twitter, mais au moins cela semble être le cas…

Il semble que les grands magnats et patrons du secteur technologique veulent nous offrir des titres, et c’est qu’il y a quelques jours, le PDG de Match Group, la société propriétaire de Tinder, a affirmé avoir dépensé 50 000 $ sur Clash of Clans et se sent maintenant très gêné à ce sujet. Le bon vieux Bernard Kim était accompagné de Carl Pei parlant de l’imitation de son Nothing qu’Unihertz avait sorti de sa manche, et voilà qu’on a un habitué de cette actualité comme Elon Musk, qui habitué au sensationnalisme a laissé une autre couverture des plus marquantes.

En fait, comme nous l’ont dit les collègues d’Engadget en suivant la piste d’une histoire parue dans le New York Times, il semble que le milliardaire né à Pretoria, en Afrique du Sud, assume des pertes d’environ 24 000 dollars lors de l’achat de Twitter, bien que pour lui non tout va mal comme vous le verrez maintenant.

Il convient de noter, dans un premier temps, que les nouvelles proviennent d’e-mails internes à l’entreprise, nous allons donc les considérer comme quelque chose de fiable si nous les faisons fuir par l’un des rares employés restant dans les bureaux de San Francisco.

Pour commencer, Elon Musk a acquis Twitter pour un montant stratosphérique de 44 000 millions de dollars dans le seul but de contrôler le réseau social le plus influent de la scène en ligne, bien que dans le but de le rentabiliser à la vitesse d’une fusée SpaceX ceux qui ont C’est l’énorme pourcentage d’employés touchés par les licenciements massifs et les revirements stratégiques résultant des décisions d’Elon lui-même, qui continuera à prendre des décisions controversées telles que l’élimination des anciennes vérifications.

Désormais, c’est le nouveau patron de Twitter lui-même qui a voulu encourager les troupes avec un mémorandum annonçant de nouveaux programmes de rémunération en actions pour tous les employés, avertissant que l’entreprise était toujours dans l’UCI financièrement parlant et que « Twitter continuerait à se remodeler rapidement » pour mieux monétiser son activité et la rentabiliser.

Selon Elon Musk, l’avenir de Twitter est clair dans son esprit même si l’entreprise est toujours aux soins intensifs, et il annonce qu’il prévoit une valorisation de 250 000 millions de dollars à moyen terme pour haranguer les troupes et encourager les (rares) employés qui restent dans l’entreprise.

Non seulement cela, et c’est qu’Elon Musk a remis ses propos en contexte en parlant d’une valorisation actuelle de l’entreprise d’environ 20 000 millions de dollars, en supposant une perte de 24 000 millions comme ça à l’improviste, sûrement à cause de la sienne décisions depuis qu’il a pris le contrôle de Twitter.

Exagérant très probablement, il a aussi confirmé qu’il est clair sur l’horizon de l’entreprise et qu’il y voit « un chemin difficile » mais faisable vers une valorisation à 250 milliards de dollars, chose qui multiplierait par 10 la valeur actuelle des actions livrées à ses salariés. , qui peuvent vendre leurs forfaits tous les six mois, tout comme SpaceX et Tesla.

De lo que no habla Elon Musk es que a principios de 2023 los ingresos diarios de Twitter eran un 40 por ciento inferiores a los de enero de 2022 debido a la fuga de anunciantes, que se fueron en estampida incluyendo más de 500 de los principales partners de l’entreprise. Nous verrons comment Twitter évolue dans les mois à venir, mais la fuite des utilisateurs vers Mastodon a été énorme et bien que certains reviennent, il sera sûrement difficile de mettre de l’ordre dans tout ce qui était Twitter et ce qu’il sera dans un avenir contrôlé par un esprit brillant mais fou comme celui d’Elon Musk.

