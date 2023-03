Il reste au moins 3 ans avant qu’Apple ne commence à utiliser l’appareil photo sous l’écran de l’iPhone

Apple a déposé un nouveau brevet pour ce qui semble être un nouveau capteur qui sera placé sous l’écran.

Arrière et avant de l’iPhone.

A chaque fois qu’un pas est franchi dans l’industrie du mobile, il semble qu’Apple soit celui qui le franchit de la manière la plus audacieuse et les autres lui emboîtent le pas. Il y a quelques mois, nous nous demandions si Android abandonnerait le lecteur d’empreintes digitales après qu’Apple ait dit au revoir à Touch ID, tout comme des fabricants comme Samsung ont retiré le chargeur et les écouteurs peu de temps après qu’Apple l’ait fait.

Maintenant, il semble que c’est Apple qui va adopter quelque chose d’Android. Selon une fuite apparue à Gizchina, la société Cupertino a déposé un brevet dans lequel ils montrent la technologie des capteurs sous l’écran. Ce capteur pourrait être utilisé pour des appareils biométriques, comme un scanner d’empreintes digitales, quelque chose qui est déjà présent dans de nombreux téléphones Android.

Touch ID ne revient pas sur les iPhones haut de gamme : c’est le nouveau visage de Face ID

Bien que ce capteur ressemble à un lecteur d’empreintes digitales de l’image du brevet, il peut être utilisé pour d’autres applications. L’article indique l’utilisation d’un capteur infrarouge à film quantique qui pourrait générer des données de capteur à partir de la réception d’une lumière infrarouge.

Ces données pourraient ensuite être traitées pour effectuer des tâches de détection de proximité, capturer des images d’objets externes, la reconnaissance faciale, détecter la direction du regard d’un utilisateur, suivre l’emplacement d’un objet et détecter des gestes physiques. Autrement dit, une caméra. Il pourrait donc s’agir d’une version améliorée de Face ID de ce dont nous parlons.

Malgré le potentiel de cette technologie, l’expert en technologie d’affichage et analyste de l’industrie Ross Young dit sur Twitter que l’intégration de la technologie Face ID dans une caméra sous-écran ne se produira pas avant 2025 ou plus tard, en raison de problèmes avec le capteur lui-même. Les équipes d’Apple travaillent déjà sur les moyens de surmonter ces problèmes.

Touch ID, pour l’instant, continuerait d’être relégué à l’iPhone SE et sans marcher sur la gamme principale des téléphones Apple. Ceux de Cupertino, selon la source, expérimentent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran qui serait destiné au Touch ID mais, comme nous l’avons déjà dit, il restera sur les iPhone les moins chers.



