Ces 2 Xiaomi ont presque 3 ans mais ils sont déjà en cours de mise à jour vers MIUI 14

Deux appareils qui étaient initialement hors de tous les pools à mettre à jour vers MIUI 14 reçoivent la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi. Bien sûr, tout ce qui brille n’est pas or.

Le POCO F2 Pro et le Redmi Note 9 Pro reçoivent MIUI 14 avec Android 12.

En janvier dernier, nous vous avions annoncé que la famille Redmi Note 9 serait mise à jour vers MIUI 14, bien qu’à ce moment-là, aucune date précise n’était connue quant au déploiement de la nouvelle version de la couche Xiaomi. Ce n’est cependant pas le seul terminal qui le recevra. Et c’est que bien que cela ait été exclu en principe, il semble que le POCO F2 Pro sera également mis à jour vers MIUI 14.

C’est du moins ce qui s’est passé sur la chaîne MIUIes Telegram. Une mise à jour de la version globale de MIUI 14 est déjà disponible pour les deux terminaux, qui serait déjà en cours de déploiement. Bien sûr, cela présente un inconvénient important : ces ROM sont basées sur Android 12, ce qui indique que certaines fonctions du nouveau MIUI ne seront pas disponibles.

Que peut-on attendre de cette mise à jour ?

Comme nous l’avons dit un peu plus haut, la chose la plus courante avec les terminaux Xiaomi qui se mettent à jour vers MIUI 14 le fait également vers Android 13. Tant avec la nouvelle couche de personnalisation qu’avec le nouveau système d’exploitation, beaucoup de nouvelles arrivent. Les plus notables sont peut-être la récupération du coffre-fort d’applications et la suppression des bloatwares.

Nous sommes presque sûrs que ces deux fonctionnalités atteindront le Redmi Note 9 Pro et le POCO F2 Pro, en plus de solutions très attendues par les utilisateurs comme une réduction considérable du décalage qui alourdit MIUI 12 (surtout perceptible dans le Redmi Note 9 Pro) et une réduction significative de l’espace de stockage occupé par le système d’exploitation.

Il est très probable que ces mises à jour parviendront bientôt aux propriétaires de ces téléphones via OTA, ce qui peut être rapidement vérifié via les paramètres. No obstante el firmware, con números de versión V14.0.3.0.SJZMIXM (Redmi Note 9 Pro) y V14.0.1.0.SJKMIXM (POCO F2 Pro), también se puede instalar manualmente descargando las imágenes clicando en los botones que dejamos ensuite.

Télécharger MIUI 14 pour Redmi Note 9 Pro

Télécharger MIUI 14 pour POCO F2 Pro

