Nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Turbo : le milieu de gamme a un nouveau rival à battre

Le roi des rois est arrivé dans le milieu de gamme. L’un des Redmi les plus puissants de l’histoire de Xiaomi à ce jour est arrivé. Il y a quelques jours à peine, la série Redmi Note 12 est arrivée en France, l’une des meilleures du milieu de gamme, bien qu’elle soit déjà connue en Chine, où elle est arrivée il y a quelques mois.

Et c’est précisément dans le pays asiatique que le frère aîné de cette famille a été présenté aujourd’hui : le Redmi Note 12 Turbo. Cet appareil est automatiquement devenu le deuxième modèle le plus puissant de la série, avec des spécifications à couper le souffle et un prix surprenant.

Fiche technique du Redmi Note 12 Turbo :

Redmi Note 12 turbo Dimensions et poids 161,11 x 74,95 x 7,9 mm | 181 grammes filtrer OLED 6,67 pouces | Résolution FHD+ | Taux de rafraîchissement de 120 Hz processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 RAM De 8 Go à 16 Go LPDDR5 stockage De 256 Go à 1 To UFS 3.1 caméras arrière Principal 64 MP avec OIS | Ultra grand angle 8 MP | Macro 2MP caméra frontale 16MP batterie 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W système opératif MIUI 14 basé sur Android 13 connectivité Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC | 5G | USB-C autres Couleur 12 bits | Dolby Vision et Atmos | entrée casque prix A partir de 285 euros pour changer

Une conception soignée jusque dans les moindres détails

Malgré le fait qu’il existe des similitudes avec le reste de la famille, on peut voir que le Redmi Note 12 Turbo a mis encore quelques mois à voir la lumière du soleil. Disponible en noir, bleu ou blanc dont le dos ressemble à de la glace pilée, ce Redmi a un design complètement plat où seuls les objectifs de l’appareil photo ressortent, puisqu’il n’y a pas de module en tant que tel.

Tout semble être placé au millimètre, de l’écran aux cadres, et leur forme permet une prise en main très confortable digne de la gamme la plus élevée de l’entreprise, malgré le fait qu’il s’agisse d’un terminal de milieu de gamme.

L’écran Redmi Note 12 Turbo est poussé aux limites physiques du mobile, avec des cadres extrêmement petits. Il s’agit d’un panneau OLED avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais l’important ici, en plus de son certificat Dolby Vision, est son taux d’échantillonnage tactile pour les jeux, qui atteint jusqu’à 240 Hz.

Pouvoir économiser de la RAM pour donner et vendre

L’un des points forts de ce Redmi Note 12 Turbo, et qui donne son nom de famille à l’appareil, est son processeur et sa mémoire RAM. Il équipe le Snapdragon 7+ Gen 2, une puce impressionnante qui a l’honneur d’être commercialisée par Redmi.

De plus, et bien que les versions les plus courantes soient équipées de 8 et 12 Go de RAM, avec 256 ou 512 Go de stockage, il existe une version incroyable qui n’a ni plus ni moins que 16 Go de RAM et 1 To de stockage, une version aussi puissante qui pourrait bien être l’une des rares dans le monde Android à ce prix.

Tout cela, associé à un système de refroidissement par chambre à vapeur et à la dernière technologie de stockage, vous permettra de jouer sans problème aux jeux les plus exigeants du Play Store, même sans subir aucun type de surchauffe sur votre mobile.

Le trio d’appareils photo le plus célèbre d’Android

Comme nous l’avons déjà dit, le Redmi Note 12 Turbo se distingue de ses frères par l’absence de module caméra. En tout cas, cela n’indique pas que cet aspect a été mis de côté, bien au contraire. Il est frappant de voir que la seule chose qui ressort de cette partie arrière, ce sont les objectifs.

Ces trois objectifs sont composés d’un appareil photo principal de 64 MP avec stabilisateur d’image optique, d’un objectif ultra grand angle de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP, tandis que l’appareil photo frontal est de 16 MP. Comme on a l’habitude de le dire, l’union des trois capteurs offre une expérience photographique très polyvalente qui, sur des mobiles comme le Redmi Note 12 Turbo, est appréciée.

Batterie et recharge : conforme au ‘Turbo’ du patronyme

Comme nous l’avons dit au début, le Redmi Note 12 Turbo est le deuxième Redmi le plus puissant de cette nouvelle famille. C’est parce que le Redmi Note 12 Pro+ a le trône, et c’est dans la vitesse de charge que ce nouveau membre est dépassé par son frère.

Le nouveau membre de la famille dispose d’une batterie de 5 000 mAh, équivalente au reste de la famille, mais la vitesse de charge reste à 67 W. Pas mal, et largement supérieure aux autres milieu de gamme du marché, mais bien en dessous du Redmi Note. 12 Pro+, qui équipe le Xiaomi HyperCharge 120 W.

Dans tous les cas, et selon l’entreprise, le Redmi Note 12 Turbo nous durera toute la journée sans problème, et nous pourrons les recharger de 0 à 100 % en un temps record grâce à cette vitesse de chargement.

Prix ​​​​et disponibilité du Redmi Note 12 Turbo

L’événement de présentation du nouveau Redmi Note 12 Turbo a eu lieu le 28 mars en Chine, et pour le moment cet appareil y restera, car il n’a pas été confirmé qu’il quittera le pays asiatique. Si tel est le cas, il est très probable qu’il atteindra les terres du vieux continent sous l’égide de POCO.

Le téléphone peut déjà être acheté en Chine et est livré avec jusqu’à cinq versions différentes, dont une Harry Potter. Les prix sont les suivants :

Redmi Note 12 Turbo 8 + 256 Go : 282 euros à changer

Redmi Note 12 Turbo 12+256 Go : 295 euros à changer

Redmi Note 12 Turbo 12+ 256 Go (Harry Potter) : 282 euros à changer

Redmi Note 12 Turbo 12+512 Go : 322 euros à changer

Redmi Note 12 Turbo 16+1 To : 349 euros à changer

