La mise à jour 8.8 pour la GCam arrive : tirez le meilleur parti des caméras de votre mobile Xiaomi

Xiaomi équipe la grande majorité de ses mobiles de caméras aux très hautes résolutions qui descendent rarement en dessous de 48 MP. Que ce soit dans le milieu de gamme avec le Redmi Note 12, par exemple, ou dans des appareils beaucoup plus chers comme le Xiaomi 13 Pro, les caméras sont l’un des points forts de l’entreprise.

Bien que MIUI 13 et MIUI 14, les couches de personnalisation Android que Xiaomi équipe sur ses appareils, nous permettent de manipuler à volonté les paramètres de l’appareil photo, il existe une application qui nous donne encore plus de pouvoir sur ces paramètres, et qui vient de recevoir une nouvelle mise à jour .

GCam apporte le meilleur de Google Pixel à votre Xiaomi

Lorsque les développeurs se réunissent, ils créent des choses incroyables. C’est ce qui s’est passé il y a quelques années avec GCam, une application qui tire le meilleur parti des appareils photo des téléphones Google et l’amène à toute la gamme Android afin que tous les appareils Xiaomi puissent en profiter.

Car chaque constructeur équipe une application caméra différente, et Google est connu pour offrir une des meilleures qualités en termes de naturel dans ses caméras. C’est pourquoi GCam est si célèbre dans le secteur, et les développeurs ont publié une nouvelle mise à jour dont vous pouvez désormais profiter sur votre mobile Xiaomi.

Malgré le fait que cette nouvelle mise à jour n’apporte pas de changements généraux majeurs, tous les petits défauts de la version précédente ont été polis, en plus de toutes les fonctionnalités avancées du HDR+, de la stabilisation et des fonctions exclusives de Google telles que l’astrophotographie du géant technologique. .

Il y a quelques années, pour profiter des avantages de GCam, nous devions avoir un accès root, une tâche un peu compliquée si nous n’avions pas d’expérience dans les mods. Actuellement, GCam peut déjà être installé comme s’il s’agissait de n’importe quelle autre application, uniquement depuis l’extérieur du Google Play Store.

Pour ce faire, il suffit d’aller sur la page de Celso Azevedo et de rechercher la dernière mise à jour de GCam. Il s’agit d’un fichier APK qui, comme nous le disons, provient de l’extérieur de Google, nous devons donc toujours être très prudents. Dans tous les cas, nous aurons un contrôle incroyable sur les caméras de notre mobile Xiaomi.

