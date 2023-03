Nouveau Redmi Note 12 Turbo : tout sur le Redmi Note le plus puissant de l’histoire

Le Redmi Note 12 Turbo est le smartphone le plus puissant que nous ayons vu jusqu’à présent dans cette famille.

Le nouveau Redmi Note 12 Turbo dans ses trois couleurs différentes

Pas même une semaine ne s’est écoulée depuis que nous avons assisté à la présentation de la nouvelle série Redmi Note 12 de Xiaomil, jusqu’à présent dirigée par le Redmi Note 12 Pro+ 5G. Mais Xiaomi ne voulait pas manquer l’occasion de faire connaître ses dernières avancées et de lancer un nouveau modèle au sein de cette famille, visant à se positionner comme le smartphone le plus avancé de la série Redmi Note 12, et dans l’histoire de la famille Redmi Note. .

Il s’agit du nouveau Redmi Note 12 Turbo, un nouveau smartphone présenté en Chine qui devient le premier à équiper le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Passons en revue toutes ses fonctionnalités.

Redmi Note 12 Turbo, toutes les infos

Redmi Note 12 Pro Turbo Caractéristiques Dimensions 161,11 x 74,95 x 7,9 mm

181 grammes Filtrer OLED flexible de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 1000 nits

Dolby Vision et HDR10/HDR10+ Processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 RAM 8/12/16 Go LPDDR5 Système opératif MIUI 14 basé sur Android 12 Stockage 256/512 Go/ 1 To UFS 3.1 appareils photo arrière

64 MP MP avec OIS

8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

Macro 2MP f/2.4

frontale

16MP f/2.4 Batterie 5000mAh

Charge rapide 67W (chargeur 67W inclus dans la boîte) Autres Wi-Fi 6

5G

USB Type-C

Double SIM + micro SD

Bluetooth 5.0

nfc

émetteur infrarouge

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IP53

double haut-parleur stéréo

Prise casque 3,5 mm

Moteur linéaire axe Z

Audio haute résolution

Le Redmi Note 12 Turbo hérite de plusieurs fonctionnalités du reste des modèles de la famille Redmi Note 12 introduits sur le marché mondial il y a quelques jours à peine. L’un d’eux est l’écran, avec la même diagonale et avec la même technologie que nous avons déjà vu dans le Redmi Note 12 Pro+, bien que dans ce cas, il soit capable d’atteindre 1000 nits de luminosité maximale.

Sa conception a légèrement changé, et dans ce cas, nous trouvons trois caméras arrière disposées en modules individuels, entourées d’un anneau avec un motif de lignes diagonales. Le système est dirigé par un appareil photo principal de 64 mégapixels avec stabilisation d’image optique, accompagné d’un capteur secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels.

Ce modèle est le premier à débarquer sur le marché avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, équipé d’un CPU composé d’un cœur ARM Cortex-X2 « prime » capable d’atteindre une fréquence d’horloge de 2,96 GHz, tandis que cela accompagne trois autres Des cœurs Cortex-A710 capables d’atteindre 2,49 GHz et quatre cœurs Cortex A-510 axés sur la faible consommation avec une fréquence d’horloge allant jusqu’à 1,8 GHz.

Contrairement aux autres modèles de la série Redmi Note 12, le Redmi Note 12 Turbo intègre jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5, et son stockage utilise la technologie UFS 3.1, et il est possible d’acheter une version avec 1 To de stockage. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et est soutenue par un système de charge de 67 W.

En plus de la version « normale » du Redmi Note 12 Turbo, Xiaomi a également lancé une édition spéciale de Harry Potter, avec un design personnalisé et dont la boîte arrive pleine d’accessoires inspirés de l’univers Harry Potter.

Prix ​​du Redmi Note 12 Turbo

Pour l’instant, le Redmi Note 12 Turbo n’est disponible qu’en Chine dans quatre configurations différentes. Chacun d’eux a un prix différent:

Redmi Note 12 Turbo 16 Go / 1 To : 2799 yuans, environ 375 euros

Redmi Note 12 Turbo 12 Go / 512 Go : 2399 yuans, environ 321 euros

Redmi Note 12 Turbo 12 Go / 256 Go : 2199 yuans, 294 euros

Redmi Note 12 Turbo 8 Go / 256 Go : 1999 yuans, environ 268 euros

Il n’est pas clair si le Redmi Note 12 Turbo finira par atteindre le reste des régions du monde. Des rumeurs ont circulé indiquant que ce modèle pourrait débarquer sur le marché mondial sous la marque POCO, peut-être en tant que nouveau membre de la famille POCO X, dont le renouvellement devrait être présenté très prochainement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :