Samsung met à jour, par surprise, l’un de ses téléphones les moins chers vers Android 12

La mise à jour vers Android 12 avec One UI Core 4.1 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A03 Core russe avec la version de firmware A032FXXU2BWC3.

Le Samsung Galaxy A03 Core en bleu

Malgré le fait que Samsung continue de mettre à jour un grand nombre de mobiles de son catalogue vers Android 13 avec la dernière version de sa couche de personnalisation, One UI 5.1, le géant coréen n’oublie pas les smartphones plus modestes de son portefeuille qui ont encore Android 11 et continue de les mettre à jour avec l’avant-dernière version d’Android.

Une bonne preuve en est que, comme le confirme SamMobile, la société coréenne vient de lancer, par surprise, la mise à jour vers Android 12 sur l’un de ses téléphones les moins chers, le Samsung Galaxy A03 Core.

Le Samsung Galaxy A03 Core reçoit Android 12 avec One UI Core 4.1

Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 12 avec One UI Core 4.1, la version One UI pour les appareils avec des fonctionnalités modérées, sur le Samsung Galaxy A03 Core en Russie avec la version du firmware A032FXXU2BWC3 et il devrait atteindre le reste du monde. régions du monde au cours des prochaines semaines.

Évidemment, cette mise à jour vers Android 12 avec One UI 4.1 Core n’inclut pas autant de fonctionnalités que les versions standards, puisqu’elle s’adresse à des terminaux aux ressources limitées comme ce Galaxy A03 Core qui ne dispose que de 2 Go de RAM.

Bien que Samsung n’ait pas rendu public le journal des modifications de cette mise à jour, nous sommes sûrs que le passage d’Android 11 à Android 12 apportera au Galaxy A03 Core une interface utilisateur plus actuelle et une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités.

Il faut se rappeler que le Samsung Galaxy A03 Core est sorti fin 2021 avec Android 11 à bord et que ce sera sa dernière mise à jour du système d’exploitation Android, bien qu’il continuera à recevoir des mises à jour de sécurité.

Une fois cette nouvelle version du logiciel disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Samsung Galaxy A03 Core en vous rendant dans la section Mise à jour du logiciel et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

