C’est la meilleure alternative à Google Photos infinie et gratuite. Et peut-être que vous l’avez installé sur votre mobile Xiaomi

Google Photos a fait beaucoup de bien pour l’humanité, mais la pire chose qu’il a faite, de loin, a été de nous habituer au fait que son stockage en nuage était inépuisable. Un nuage infini de photos et de vidéos qui, le moment venu, nous ont été prises. Aujourd’hui, il n’est possible d’obtenir quelque chose comme ça que si vous avez un Pixel, car même les utilisateurs payants ont un plafond. Mais le nuage infini existe toujours et fonctionne depuis des années. Ce qui se passe, c’est que jusqu’à présent, il était inutilisable.

Ledit cloud infini, et entièrement gratuit, était hébergé sur Telegram. Une application de messagerie qui est utilisée pour beaucoup de choses, et l’une d’entre elles est de stocker tout ce que nous téléchargeons dans vos messages. Mais sans un classement décent, tout ce que nous pouvons télécharger devient un chaos garanti. C’est ce que viennent résoudre des applications comme TgStorage, une application Web que vous pouvez déjà installer sur votre mobile Xiaomi comme une icône de plus sur votre bureau et transformer votre Telegram en cloud ultime. Et entièrement gratuit.

Un cloud infini et gratuit pour votre mobile Xiaomi avec une application que vous connaissez déjà

Comme nous l’avons dit, le nuage infini et libre existait déjà. Telegram permet depuis longtemps le téléchargement illimité de contenu vers vos groupes et messages individuels. Peu importe ce que vous téléchargez, il ne disparaît jamais de là. Il est stocké sur les serveurs de l’entreprise et, du moins jusqu’à présent, rien ne dit que cela va changer. Le problème est que ce stockage est très déroutant et ne permet pas d’organiser quoi que ce soit, ce qui le rend chaotique.

Mais pour le résoudre, TgStorage accède directement à l’API Telegram et vous permet de transformer votre compte d’application de messagerie en un cloud personnel plus qu’organisé. Avec TgStorage, nous pouvons créer des dossiers au sein de notre « cloud privé » Telegram, et ainsi tout organiser comme bon nous semble. Pour ce faire, TgStorage crée des messages dans notre application qui sont automatiquement archivés, afin qu’ils ne nous dérangent pas au quotidien avec le reste des conversations.

Chacun de ces dossiers, les messages que nous avons mentionnés, peuvent contenir tout ce que nous voulons. Peut-être des vidéos de nos voyages, des photos d’un certain événement, un fond d’écran pour notre mobile ou même des documents que nous voulons avoir sous la main. Peu importe ce que nous voulons stocker, TgStorage s’occupera de tout organiser lorsque nous chercherons quelque chose. Mais en plus d’être une application, TgStorage fonctionne également sur le web, donc gérer notre cloud depuis votre ordinateur sera également possible et sera tout aussi simple.

Pour l’instant, TgStorage est entièrement gratuit ainsi que Telegram. L’application de messagerie a ajouté des avantages supplémentaires à son abonnement Premium, mais un stockage infini est toujours disponible pour tout le monde. Et si cela change à un moment donné, nous pourrions utiliser YouTube pour stocker des vidéos illimitées et Amazon Photos pour faire de même avec les photos. Oui, Amazon Photos n’est pas gratuit mais il est inclus avec Prime. Il est donc possible que vous l’ayez et que vous n’en profitiez pas.

Dans le monde Xiaomi | C’est mon astuce pour enregistrer des milliers de gigaoctets de vidéos dans le cloud entièrement gratuitement et depuis mon mobile Xiaomi. Et n’importe qui peut le faire

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :