Top 10 des téléphones portables les plus vendus en Chine en 2022

Un rapport récent d’une société d’études de marché populaire, Counterpoint, révèle que l’iPhone 13 sera le téléphone mobile le plus vendu sur le marché chinois en 2022. En fait, la série iPhone 13 revendique les trois premières places parmi les dix meilleurs modèles. Pour Apple, le marché de la téléphonie mobile en Chine est crucial. Malgré la concurrence, Apple parvient à avoir un impact. Le nouveau rapport révèle que l’iPhone 13 est principalement responsable des bonnes ventes d’Apple en Chine.

L’iPhone 13 sera le téléphone mobile le plus populaire en Chine en 2022. Cela seul a augmenté sa part de marché de 6,6 %, contre 2,3 % en 2021. L’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro, se classent deuxième et troisième avec 2,2 % et 1,9 % de part de marché, respectivement. Par ailleurs, il s’agit de la première mention du modèle iPhone Pro d’Apple sur la liste des 10 meilleurs en Chine. En plus d’occuper les trois premières places sur la liste des téléphones mobiles les plus vendus, l’iPhone d’Apple représente également plus de 10 % de toutes les transactions.

Honor a quatre places dans le reste du top 10, Vivo en a deux et OPPO en a une. Tous les dix meilleurs produits, à l’exception de la série iPhone, coûtent moins de 500 $. Cela montre que malgré son prix élevé, Apple reste solide. D’une part stable de 22 % en 2022, Counterpoint prévoit que la part des ventes des 10 premiers modèles continuera de baisser en 2023. Cela est en partie dû à la baisse régulière des ventes annuelles. iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, Honor X30, OPPO A56 5G, Honor Play 30 Plus, Vivo Y33s 5G, Honor 60, Vivo Y76s et Honor Play 20 font partie des 10 meilleurs modèles.

Les téléphones portables les plus vendus en Chine

1. iPhone 13

L’iPhone 13 est un téléphone mobile 2021 d’Apple. C’est l’un des téléphones mobiles les plus vendus et il est doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Le téléphone dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. L’écran est doté de la technologie Ceramic Shield, qui offre des performances de chute quatre fois supérieures à celles des modèles d’iPhone précédents. Sous le capot, l’iPhone 13 est alimenté par la puce A15 Bionic d’Apple. Cette puce est dotée d’un processeur à 6 cœurs et d’un processeur graphique à 5 cœurs, qui offrent des performances et une efficacité exceptionnelles.

L’iPhone 13 dispose d’un système à double caméra, comprenant une caméra large 12MP et une caméra ultra-large 12MP. La caméra large a une ouverture f/1.6, tandis que la caméra ultra-large a une ouverture f/2.4 et un FoV de 120 degrés. Le téléphone est disponible dans plusieurs options de stockage, notamment 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’iPhone 13 dispose également d’une batterie plus grande que son prédécesseur. Cette batterie peut fournir jusqu’à 19 heures de lecture vidéo ou jusqu’à 75 heures de lecture audio. L’iPhone 13 fonctionne sur la dernière version d’iOS 15, qui introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations.

2. iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 13 Pro Max est doté d’un grand écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces. Il a une résolution de 2778 x 1284 pixels et une densité de pixels de 458 pixels par pouce (ppi). L’écran est également doté de la technologie Ceramic Shield, qui offre des performances de chute quatre fois supérieures à celles des modèles d’iPhone précédents.

L’iPhone 13 Pro Max est alimenté par la puce A15 Bionic d’Apple avec un processeur à 6 cœurs et un GPU à 5 cœurs. Cet appareil dispose d’un système à trois caméras, comprenant une caméra large 12MP, une caméra ultra-large 12MP et une caméra téléobjectif 12MP. L’appareil photo grand-angle a une ouverture f/1.5 et l’appareil photo ultra-large a une ouverture f/1.8. De plus, le téléobjectif a une ouverture f/2.8.

L’iPhone 13 Pro Max est disponible dans plusieurs options de stockage, notamment 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Le téléphone dispose également d’une batterie plus grande que son prédécesseur. Il peut fournir jusqu’à 28 heures de lecture vidéo ou 95 heures de lecture audio. L’iPhone 13 Pro Max est également doté de la technologie ProMotion, qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’affichage jusqu’à 120 Hz. L’iPhone 13 Pro Max fonctionne également sur la dernière version d’iOS 15.

3. iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro est doté d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Cet appareil est également livré avec une densité de pixels de 460 pixels par pouce (ppi). L’écran est également doté de la technologie Ceramic Shield, qui offre des performances de chute quatre fois supérieures à celles des modèles d’iPhone précédents.

L’iPhone 13 Pro est livré avec la puce A15 Bionic d’Apple avec un processeur à 6 cœurs et un GPU à 5 cœurs. L’iPhone 13 Pro dispose d’un système à trois caméras, comprenant une caméra large 12MP, une caméra ultra-large 12MP et une caméra téléobjectif 12MP. L’appareil photo grand-angle a une ouverture f/1,5, l’appareil photo ultra-large a une ouverture f/1,8 et le téléobjectif a une ouverture f/2,8.

L’iPhone 13 Pro est disponible dans plusieurs options de stockage, notamment 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Le téléphone est également doté de la technologie ProMotion, qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’affichage jusqu’à 120 Hz. Il a également une nouvelle option de couleur Sierra Blue, ainsi que d’autres couleurs telles que le graphite, l’or et l’argent.

4. HONOR X30

Le Honor X30 est un smartphone de milieu de gamme qui a été lancé en décembre 2019. Cependant, il fait partie de la liste des téléphones portables les plus vendus en Chine en 2022. Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,57 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. . Il est également livré avec une densité de pixels de 401 pixels par pouce (ppi).

L’appareil est alimenté par le chipset Kirin 990 5G de Huawei avec un processeur octa-core de 2,86 GHz et un GPU Mali-G76 MP16. Il est livré avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD.

Le Honor X30 dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière. L’arrière a un capteur principal de 40MP, un téléobjectif de 8MP, un objectif ultra-large de 8MP et un capteur de profondeur de 2MP. À l’avant, il dispose d’une configuration à double caméra, composée d’un capteur principal de 32 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 8 MP.

Le téléphone dispose d’une batterie de 4 200 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 40 W. Cela peut charger l’appareil de 0 à 70% en seulement 30 minutes. Il fonctionne sur Android 10 avec le skin EMUI 10.0.1 de Huawei sur le dessus. Il est également livré avec des fonctionnalités telles que le Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.1, NFC et USB Type-C.

5. Oppo A56 5G

L’Oppo A56 5G est un smartphone de milieu de gamme qui a été lancé en mars 2022. Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et une densité de pixels de 405 pixels par pouce (ppi).

Un chipset MediaTek Dimensity 700 alimente l’appareil avec un processeur octa-core 2,2 GHz et un GPU Mali-G57 MC2. Il est livré avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD.

L’Oppo A56 5G dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière, qui comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le téléphone dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Il fonctionne sur Android 11 avec le skin ColorOS 11.1 d’Oppo sur le dessus et est livré avec des fonctionnalités telles que le Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.1, NFC et USB Type-C.

6. Honor Play 30 Plus

Le Honor Play 30 Plus est un smartphone de milieu de gamme qui a été lancé en juillet 2021. Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et une densité de pixels de 405 pixels par pouce (ppi).

Un chipset MediaTek Dimensity 720 alimente l’appareil avec un processeur octa-core 2,0 GHz et un GPU Mali-G57 MC3. Il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD.

Le Honor Play 30 Plus dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière, qui comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le téléphone dispose d’une batterie de 4 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 40 W, qui peut charger l’appareil de 0 à 70 % en seulement 30 minutes. Il fonctionne sur Android 11 avec le skin Honor’s Magic UI 4.0 sur le dessus et est livré avec des fonctionnalités telles que le Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.1, NFC et USB Type-C.

7. Vivo Y33s 5G

Le Vivo Y33s 5G est un smartphone de milieu de gamme qui a été lancé en août 2021. Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et une densité de pixels de 401 pixels par pouce (ppi).

Un chipset MediaTek Dimensity 700 alimente l’appareil avec un processeur octa-core 2,2 GHz et un GPU Mali-G57 MC2. Il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD.

Le Vivo Y33s 5G dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière, qui comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le téléphone est équipé d’une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Il fonctionne sur Android 11 avec le skin Funtouch OS 11.1 de Vivo sur le dessus et est livré avec des fonctionnalités telles que le Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.1, NFC et USB Type-C.

8. HONOR 60

Le Honor 60 est un smartphone haut de gamme avec des spécifications impressionnantes à tous les niveaux. C’est probablement le téléphone mobile le plus récent de la liste des téléphones mobiles les plus vendus. Son écran OLED de 6,6 pouces offre une résolution de 2376 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant des visuels fluides et nets avec la prise en charge HDR10+. Sous le capot, l’appareil est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G et un GPU Adreno 642L, offrant des performances fluides et rapides pour toutes vos applications et jeux. Avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne, vous aurez amplement d’espace pour stocker vos photos, vidéos et autres fichiers. De plus, il y a même un emplacement pour carte microSD qui prend en charge jusqu’à 1 To de stockage extensible.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Honor 60 est son système de caméra impressionnant. À l’arrière, l’appareil comprend un appareil photo principal de 108 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Ces caméras fonctionnent ensemble pour produire de superbes photos et vidéos dans une variété de conditions d’éclairage. À l’avant, il y a un appareil photo selfie 32MP qui est parfait pour capturer des autoportraits et des appels vidéo de haute qualité.

Parmi les autres caractéristiques notables du Honor 60, citons la connectivité 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales intégré et la reconnaissance faciale pour un accès rapide et sécurisé à l’appareil. L’appareil a également une résistance à l’eau et à la poussière IP54, ce qui le rend suffisamment durable pour résister à une utilisation quotidienne. Enfin, le Honor 60 fonctionne sous Android 12 avec Magic UI 5.0, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

9. Vivo Y76s

Le Vivo Y76s est un smartphone de milieu de gamme doté d’un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une résolution de 1080 x 2408 pixels. Un processeur MediaTek Helio G95 alimente le téléphone avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. Il fonctionne sur Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11 et est équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.

En termes de caméras, le Vivo Y76s dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 50MP, un capteur de profondeur de 2MP et un capteur macro de 2MP, et une caméra frontale de 16MP pour les selfies. Les autres caractéristiques comprennent un lecteur d’empreintes digitales latéral, une connectivité 4G, Bluetooth 5.1 et une prise casque 3,5 mm.

Le Vivo Y76s mesure 164,15 x 75,35 x 7,78 mm et pèse 176 g. Il est disponible en deux couleurs : Moonlight Blue et Midnight Black. Le téléphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié et prend en charge la fonctionnalité double SIM.

10. Jeu d’honneur 20

Le Honor Play 20 est un smartphone économique avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 720 x 1600 pixels. Un processeur MediaTek Helio P35 alimente le téléphone avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. Il fonctionne sur Magic UI 4.0 basé sur Android 11 et est équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge de 10 W.

En termes de caméras, le Honor Play 20 a une configuration à double caméra à l’arrière avec un capteur principal de 13MP et un capteur de profondeur de 2MP, et une caméra frontale de 5MP pour les selfies. Les autres caractéristiques comprennent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une connectivité 4G, Bluetooth 5.0 et une prise casque 3,5 mm.

Le Honor Play 20 mesure 164,7 x 75,9 x 9,3 mm et pèse 206 g. Il est disponible en trois options de couleur : Aurora Blue, Magic Night Black et Titanium Silver. Le téléphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié, une caractéristique rare dans les smartphones économiques.

Voici les 10 téléphones portables les plus vendus en Chine selon Counterpoint. Que pensez-vous de cette liste ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine