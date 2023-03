Deux nouveaux téléphones Xiaomi de l’année 2020 sont mis à jour: ils peuvent désormais installer officiellement la dernière version de MIUI 14 Global

Comme nous l’avions déjà anticipé hier avec la mise à jour du populaire Redmi Note 9S, Xiaomi a commencé à déployer sa dernière version de MIUI 14 pour les téléphones de la marque lancés courant 2020, et ce dernier vient d’être rejoint par le Redmi Note 9 Pro et POCO F2 Prodeux des smartphones les plus vendus par la société ces dernières années.

Bien sûr, étant des appareils avec un certain temps sur le marché, les deux ont reçu cette mise à jour avec des ROM basées sur Android 12quelque chose de complètement attendu et cela indique que certaines des fonctions présentées par Xiaomi pour MIUI 14 ne pourront pas être utilisées par ces équipes.

Le Redmi Note 9 Pro et POCO F2 Pro rejoignent la liste des téléphones Xiaomi mis à jour vers MIUI 14

Dans ce cas, les deux terminaux ont été officiellement mis à jour vers MIUI 14 Global, bien qu’avec des versions différentes. Pour le POCO F2 Pro, nous avons le V14.0.1.0.SJKMIXMtandis que pour le Redmi Note 9 Pro c’est la version V14.0.3.0.SJZMIXMdeux ROM que vous pouvez déjà télécharger via OTA depuis les paramètres de vos téléphones ou même complètement manuellement pour une installation propre du système.

Grâce à cela, les deux terminaux pourront profiter d’une amélioration significative en termes de performances du système, puisque le décalage du système a été considérablement réduit avec des éléments tels qu’une plus grande capacité à désinstaller certaines applications natives ou moins d’espace de stockage occupé par le système.

En bref, notre recommandation est de mettre à jour vos smartphones dès que vous avez la mise à jour disponible dans la section des paramètres, car vous allez connaître une amélioration assez importante et que vous apprécierez sûrement, car en termes de sécurité, il est préférable de avoir la dernière version installée sur votre téléphone.

source | MIUI

Dans le monde Xiaomi | Grâce à MIUI 14, vous pouvez personnaliser la couleur des icônes à votre guise : vous pouvez le faire facilement sur votre mobile Xiaomi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :