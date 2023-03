Samsung pourrait lancer un troisième terminal pliable à deux charnières cette année, selon une fuite

Le « leaker » bien connu Yogesh Brar dit que cette année, nous verrons un nouveau Galaxy Z qui se plie en trois parties.

Le Samsung Galaxy Tri-Fold pourrait arriver sur le marché cette année

Samsung continue de dominer le marché des mobiles pliables avec solvabilité, mais il est bien conscient que la concurrence s’intensifie et qu’il doit donner une tournure à ses modèles actuels s’il veut concurrencer des appareils tels que les OPPO Find N2 et Find N2 Flip. le Huawei Mate X3.

Mais Samsung ne veut pas seulement améliorer ses appareils actuels, mais envisage également d’étoffer sa gamme de téléphones pliables, puisqu’une récente fuite vient de révéler que le géant coréen préparerait l’arrivée sur le marché d’un Galaxy book pliable à deux charnières.

Le Samsung Galaxy Tri-Fold arriverait en 2023 avec les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5

Récemment, le populaire leaker Yogesh Brar a publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il affirme que Samsung travaille sur un nouveau terminal pliable avec deux charnières et trois écrans qui se replie en trois parties.

Il n’y a pas de Galaxy S23 FE dans la chaîne de développement contrairement à ce que pointaient les récentes rumeurs. Samsung travaille plutôt sur les Z Fold 5 et Flip 5 améliorés ainsi que sur un Tri-Fold qui pourrait enfin être livré cette année Les fans de FE devraient chercher ailleurs… — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 24 mars 2023

Ce n’est pas une nouveauté, puisqu’un prototype de ce nouveau terminal pliable révolutionnaire de Samsung, baptisé Tri-Fold, a déjà pu être aperçu lors du dernier Mobile World Congress à Barcelone.

Comme vous pouvez le voir sur l’image dudit prototype que nous vous laissons sous ces lignes, le nouveau Samsung Galaxy Tri-Fold aurait deux charnières, dont l’une se replierait vers l’intérieur et l’autre vers l’extérieur, laissant un terminal en forme de Z une fois plié. complètement replié.

Dans ce même tweet, Brar confirme également que Samsung travaille sur les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 et bien qu’il ne donne pas plus de détails à leur sujet, il est prévu que le premier aura une nouvelle charnière qui cache le pli de l’écran est bien meilleur et le second a un écran extérieur plus grand, dans le style de l’OPPO Find N2 Flip.

Enfin, le « leaker » bien connu révèle que, malgré d’autres informations arrivées récemment, Samsung ne travaille pas sur le Galaxy S23 FE et, par conséquent, cette année, nous nous retrouverons sans la version Fan Edition du Galaxy S23 .



