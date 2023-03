vivo X Flip : Google confirme l’existence du ‘clapet’ pliable de vivo

Certainement hérité de l’OPPO Find N2 Flip, il semblerait que vivo veuille aussi concurrencer un ‘Flip’ sur le segment le plus vendu des pliables.

Dans l’image, l’arrière du vivo X Fold + avec ses caméras ZEISS.

Aujourd’hui, nous allons parler du fabricant basé à Dongguan, non seulement de la présentation du vivo X90 Pro, et c’est que Google voulait rejoindre la fête vivo, confirmant sûrement par inadvertance le vivo X Flip, un pliable de type à clapet qui avait fuite en janvier et dont nous n’en savions pas plus à ce jour.

Ce sont les listes de compatibilité des API Google qui confirment l’existence de l’appareil et sa certification Google Play d’un seul coup, laissant des sources chinoises avoir terminé un puzzle qui boira sans aucun doute la technologie d’un OPPO Find N2 Flip déjà disponible dans France avec sa charnière qui limite la présence de rides et plis au centre.

Il s’agit de la première apparition dans un document officiel, même si, comme vous le verrez, nous avons des documents et des croquis qui anticipent un design qui, en Chine, est confirmé comme définitif, comme un écran plus grand que la concurrence et un système photographique qui maintenir ce sceau ZEISS que n’importe qui d’autre. plus a… Ce sera le vivo X Flip !

On ne sait pas quand il arrivera, mais il y aura un vivo X Flip en 2023

La vérité est que nous savons beaucoup de choses et en même temps aucune sur ce X Flip que vivo prépare en silence, car nous connaissons les détails de la conception et aussi du matériel mais nous ne savons pas quand il sera officiel ni ses prix et/ou dates de disponibilité, dont le dessert est le plus important. Évidemment, cela inclut également un atterrissage international incertain pour l’instant.

En tout cas, nous savons déjà que vivo ne sera pas laissé sans sa certification Google Play avec un accès complet au Play Store et à tous les services du géant de Mountain View, quelque chose de basique en Europe et aux États-Unis, il faut donc s’y attendre qu’effectivement ça finit par arriver dans nos stores.

Quant au matériel, ils nous parlent d’un écran OLED FHD+ de 6,8 pouces avec technologie LTPO jusqu’à 120 hertz, pliable et avec une charnière en forme de goutte qui élimine les rides et les plis, l’ensemble étant accompagné d’un écran externe plus grand que la concurrence et similaire à celui du OPPO Find N2 Flip, bien que placé horizontalement.

Quant au chipset, il s’agirait d’un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 afin de tenir à distance le prix final d’un terminal dont le succès dépendra sûrement de ce facteur, notamment en concurrence avec Samsung et Motorola comme des marques bien plus reconnues. La RAM serait de 12 Go.

Je viens d'obtenir la certification Google Play, le lancement est très proche. Le numéro de modèle est V2256A

Dans la section multimédia, nous verrons un cercle avec de l’ADN en direct, qui portera le sceau ZEISS, étant le seul de son genre avec des objectifs de la maison allemande réputée, qui pourrait être utilisé au service des capteurs Sony IMX866 de 50 mégapixels ( large) et Sony 12 mégapixels IMX663 (ultra large).

Le lecteur d’empreintes digitales serait situé sur le côté, tandis que la batterie serait assez généreuse pour un type de construction comme celui-ci, avec une capacité de 4 400 mAh et une charge rapide jusqu’à 44 watts via un câble, sans que la possibilité d’une charge sans fil soit apparue. .

Et maintenant, eh bien, il va falloir patienter jusqu’à ce que Vivo ose nous le présenter, et vu la qualité et la quantité des fuites autour de lui, il est probable qu’il ne faudra pas attendre bien plus longtemps que ce printemps… Nous ne pouvons pas attendre !



