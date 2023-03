Tim Cook rencontre le ministre chinois du Commerce pour discuter de la chaîne d’approvisionnement, de la réglementation, etc.

Dans le cadre de son voyage en Chine cette semaine, le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré lundi le ministre du Commerce du pays, Wang Wentao. Cette réunion faisait suite à la participation de Cook au Forum sur le développement de la Chine, parrainé par l’État, samedi, qui s’est concentré sur la chaîne d’approvisionnement, l’innovation, etc.

Selon un rapport de Reuters, Cook et Wentao se sont rencontrés pour discuter du « développement continu d’Apple en Chine ». Les deux parties se sont apparemment concentrées sur la « stabilisation des chaînes industrielles et d’approvisionnement » dans le pays. Wentao aurait également souligné à Cook que « la Chine est disposée à fournir un bon environnement et des services aux entreprises étrangères, y compris Apple ».

« La Chine va promouvoir sans relâche une ouverture de haut niveau, promouvoir régulièrement des règles, des réglementations, une gestion, des normes et d’autres ouvertures institutionnelles », selon un communiqué du ministère chinois. « Les deux parties ont échangé des vues sur des questions telles que le développement d’Apple en Chine et la stabilisation des chaînes industrielles et d’approvisionnement. »

La rencontre de Cook avec Wentao est intervenue après sa participation au Forum sur le développement de la Chine samedi. S’exprimant lors d’un panel lors de l’événement, Cook a salué la relation « symbiotique » entre Apple et la Chine, ainsi que la vaste « opération de chaîne d’approvisionnement » de l’entreprise dans le pays. Il s’est abstenu d’aborder les tensions entre les États-Unis et la Chine et a plutôt déclaré que « l’innovation chinoise se développe rapidement ».

Apple recherche activement des moyens de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine pour la fabrication, notamment en investissant massivement dans de nouvelles installations de production en Inde avec son partenaire Foxconn.

Apple, comme de nombreuses entreprises, a été considérablement touché par les directives strictes de la Chine sur le COVID-19 au cours des dernières années. Plus particulièrement, l’iPhone 14 Pro était complètement indisponible pendant une grande partie de la saison des achats des Fêtes l’année dernière. On pense que ces pénuries ont coûté à l’entreprise au moins 6 milliards de dollars de revenus, entraînant une rare baisse d’une année sur l’autre des revenus de l’iPhone.

