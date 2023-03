Nouveaux Xiaomi Redmi A2 et A2+ : la gamme abordable de Xiaomi monte (légèrement) à un niveau supérieur

Redmi met à jour sa coupe la plus basique avec Redmi A2 et Redmi A2+ qui oui, ils arriveront très bientôt en Europe avec certaines améliorations de leur plate-forme matérielle.

Un design presque identique au précédent, avec de nombreuses fonctionnalités pour les utilisateurs peu exigeants.

Le prolifique et, pourquoi ne pas le dire, aussi attrayant catalogue Redmi est sur le point d’être mis à jour à son niveau le plus abordable, et c’est que la société dérivée Xiaomi a divulgué à l’avance ses deux nouveaux téléphones mobiles de pointe en Chine de base , qui, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, mettra à jour les Redmi A1 et Redmi A1+.

Comme il est logique, ils s’appelleront Redmi A2 et Redmi A2 + sur le marché pour éviter de dérouter leurs utilisateurs, qui verront comment la conception reste pratiquement inchangée avec certaines modifications de la plate-forme matérielle, qui constituent finalement une amélioration assez logique de les deux cas. .

Maintenant, nous vous les présentons plus en détail, mais pas avant de vous dire la bonne et la mauvaise nouvelle qu’ils nous confirment depuis la Chine : la bonne nouvelle est que nous aurons très bientôt ces Redmi A2 et A2+ en Europe, tandis que de l’autre D’autre part, la mauvaise nouvelle est qu’ils ne le feront pas. Aucune date ni aucun prix n’a encore été publié, des prix qui devraient être maintenus en dessous de 200 euros, quelle que soit l’inflation dont nous souffrons.

Redmi A2 et Redmi A2+, tout ce qu’ils nous offrent

Eh bien, la première chose à noter est que les deux appareils sont très similaires l’un à l’autre, bien qu’avec certaines différences que nous retiendrons toujours d’un boîtier en plastique avec 164,9 x 76,75 x 9,09 millimètres et un poids assez léger à 192 grammes.

A l’intérieur on retrouve une dalle LCD IPS de 6,52 pouces et une résolution HD+ 720p au format 20:9, présentant une encoche en forme de goutte d’eau et une façade qui pourrait effectivement être un peu plus optimisée en terme de rapport taille/écran . .

Quoi qu’il en soit, les fonctionnalités suffiront à la grande majorité des utilisateurs peu exigeants, qui sont légion dans le système d’exploitation Android, avec un chipset MediaTek Helio G36 aux performances solides pour les tâches de base accompagné de jusqu’à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible avec des cartes microSD.

Bonne nouvelle concernant la RAM, qui est LPDDR4x, et aussi pour le slot microSD, qui est compatible avec les cartes jusqu’à 1 To, tandis que le stockage est de technologie obsolète avec eMMC 5.1, où Android 12 est installé dans sa version « GO » plus léger.

Quant à la section multimédia, il y a deux caméras de 8 mégapixels, le capteur principal et le QVGA secondaire, avec un autre capteur de 5 mégapixels à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

La batterie est généreuse, signe de ce type de smartphone, avec une capacité de 5 000 mAh et une charge standard allant jusqu’à 10 watts sans trop de fantaisies. Le connecteur, soit dit en passant, est un USB Type-C standard.

Reste à savoir ce qui différencie le Redmi A2 du Redmi A2+, et dans ce cas ce sera la sécurité biométrique puisque le modèle « plus » intègre un lecteur d’empreintes digitales monté en position centrale à l’arrière.

Et nous pouvons lire jusqu’ici, car pour l’instant nous n’en savons pas plus… Dès que nous aurons les prix et les dates, nous vous tiendrons au courant de tous les détails !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :