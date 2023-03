WhatsApp aura son propre chat via l’application afin que vous puissiez apprendre tous ses secrets et astuces

WhatsApp lance un nouveau chat officiel qui fournira des conseils d’application et les dernières nouvelles sur la plate-forme via un hub centralisé. Pour l’instant, il ne sera disponible que pour quelques utilisateurs.

Logo Whatsapp.

Ce matin, nous avons appris que WhatsApp allait implémenter des audios éphémères, dans ce qui est la première innovation de la plateforme depuis longtemps (et, pour une fois, sans copier Telegram). Il y a quelques jours, nous avons également publié que les audios atteignaient les États WhatsApp, ce qui est une nouvelle façon d’interagir avec eux.

Maintenant, tel que publié dans WABetaInfo, WhatsApp a lancé un chat officiel où des conseils seront publiés pour en tirer le meilleur parti, en plus de recevoir les dernières nouvelles de la plate-forme à travers elle. Le chat est marqué d’un badge vert afin que le compte puisse être vérifié comme légitime.

Une nouveauté qui n’est pas encore accessible à tous

Pour l’instant, selon le point de vente, ce chat officiel de WhatsApp atteint des utilisateurs aléatoires. Ce chat officiel est en développement depuis un moment et, apparemment, il serait déjà apparu dans certaines bêtas pour iOS et Android. Le service est maintenant officiel et commence déjà à se déployer.

L’avantage de recevoir ces messages dans le chat officiel est que les utilisateurs peuvent être informés des dernières nouvelles concernant le service. Tout cela sans avoir à aller la chercher ailleurs : toutes les informations confirmées se trouvent en un seul endroit.

Le premier message que ce chat officiel envoie aux utilisateurs qui peuvent déjà profiter de ce service est un tutoriel pour utiliser les messages temporaires.

Il est important de noter que si certains utilisateurs aléatoires ont peut-être reçu le premier message cette semaine, on ne sait pas combien de temps cela prendra pour le reste. Ce chat officiel ne peut pas non plus être ouvert si un message de WhatsApp n’a pas été reçu auparavant. Au milieu, il est également dit que les utilisateurs d’iOS devraient également commencer à voir ce chat officiel bientôt, ainsi que dans la version de bureau du client.

