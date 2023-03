L’intelligence artificielle peut mettre fin à la planète et c’est une solution pour la sauver

Il existe un matériau idéal pour aider l’IA à ne pas poser l’incroyable problème qu’elle a aujourd’hui.

Les intelligences artificielles pourraient mettre fin au monde d’une manière que vous ne pouvez pas imaginer

Les intelligences artificielles sont un danger pour la planète d’une manière que vous n’imaginez peut-être même pas. Beaucoup de gens parlent d’emplois qui vont disparaître à cause de ChatGPT et d’autres IA conversationnelles. Cependant, la vérité est que ce n’est pas le point qu’il faut craindre en tant que société, mais le problème environnemental qui peut être généré s’ils continuent à proliférer d’une manière aussi absolument remarquable.

Quelque chose que nous voyons déjà, puisque toutes les entreprises veulent avoir leur propre IA. On l’a déjà vu avec l’IA de Google, mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque d’autres devraient apparaître lentement.

Pourquoi l’intelligence artificielle est un danger pour la planète

Selon El País, les IA consomment une véritable barbarie. La plupart d’entre eux occupent les plus grands centres de données et supercalculateurs du monde, ils consomment donc déjà une bonne partie de toutes les dépenses énergétiques mondiales. Le problème est qu’à l’avenir, ils pourraient consommer un sixième de toute l’énergie dans le monde. Cela implique un risque élevé, car comme le prévient Manuel G. Pascual dans l’article, une recherche normale sur Google consomme à peine de l’énergie, mais demander à une IA conversationnelle en consomme.

En effet, vous demandez à l’IA et elle effectue une recherche gigantesque dans des milliards de pages Web afin de trouver la solution. Par conséquent, l’empreinte énergétique qu’il laisse est très remarquable.

De plus, former une IA coûte très cher, même s’il n’existe pas encore de données précises sur la consommation, les entreprises restant assez discrètes sur les coûts de recherche sur ces sujets. De plus, le développement est toujours en cours car toutes les IA sont dans des versions très précoces et ne sont pas encore capables de fonctions très complexes.

En bref, les IA mettent la planète en danger en :

Les IA sont hébergées dans des superordinateurs et des ordinateurs connectés au cloud.

Une recherche par IA consomme beaucoup plus qu’une recherche classique.

Tout cela entraîne une forte consommation d’énergie qui met en danger la planète.

C’est la solution pour que l’intelligence artificielle ne mette pas fin à la planète

Comme ils le soulignent de 3DJuegos, la solution pourrait être le tritium, un matériau qui se forme naturellement dans la partie la plus élevée de l’atmosphère. Il se forme directement sous l’influence des rayons cosmiques mais n’est pas produit en grande quantité. Au contraire.

C’est une denrée incroyablement rare et n’a que 20 kg de production annuelle mais son potentiel est totalement et totalement brutal. Fondamentalement, parce qu’elle permet d’éliminer l’énergie nucléaire et de la remplacer par du deutérium et du tritium, la fusion de ces éléments peut générer une énorme quantité d’électricité égale ou supérieure aux fonctions de n’importe quelle centrale électrique aujourd’hui, mais avec beaucoup moins de dépenses matérielles.

De plus, les déchets nucléaires sont également éliminés en cours de route, car ils ne sont pas générés avec ce nouveau système. Cependant, pour le moment, le projet en est encore à des phases très préliminaires, bien que les principaux pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique aient uni leurs forces pour enquêter davantage sur ces éléments.

